Poznat rakovinu z kapky krve? ‚Zatím to nejde, ale naše metoda je slibná,‘ říká český chemik Holčapek

Čeští vědci pracují na unikátní metodě na principu analýzy lipidů, která by znamenala zvrat v péči o nemocné rakovinou slinivky. Dosud její včasné rozpoznání není možné – a tak nemocní mají jen malou šanci na přežití. „Naše metoda je založena na potvrzení předpokladu, že když porovnáme zdravou a nádorovou buňku, tak se od sebe liší,“ řekl ve Studiu Leonardo analytický chemik Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Praha 21:51 28. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slinivka břišní (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Porovnávané buňky mají rozdílnou skladbu lipidické membrány. „Takže když měříme složení lipidomu buněk, tak se od sebe velice významně liší. A náš předpoklad byl, že by se tyto změny mohly projevit i ve složení tělních tekutin jako krev nebo moč, což se nám podařilo potvrdit.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do pěti let by mohlo být možné zjistit karcinom slinivky břišní z jediné kapky krve

„K dnešnímu dni jsme měřili několik typů rakoviny u několika tisíců vzorků a v případě rakoviny slinivky jsme nejdále. V tuto chvíli máme jistotu, že správnost rozlišení zdravých pacientů od těch s rakovinou slinivky je přes 90 až 95 procent,“ vyzdvihuje Holčapek.

Jednodušší lipidom

Jako chemika ho napadlo, že změny v lipidomu by mohly být největší právě v případě rakoviny. „Při nádorovém bujení dochází k nekontrolovanému množení buněk, a protože nádor roste, tak potřebuje spoustu stavebního materiálu, kterým jsou právě lipidy.“

Univerzita Pardubice získala patent na detekci rakoviny slinivky. Test odhalí nemoc v počáteční fázi Číst článek

To je i důvod, proč nádorová buňka má jiné složení než buňka zdravá. „Ony si ze svého okolí lipidy sbírají a nečeká se na činnost některých enzymů. Takže v tělních tekutinách je pak lipidom jakoby trošičku jednodušší, když to hodně zjednoduším.“

„Když jsem tuhle ideu kdysi dávno prezentoval v Bruselu a zkoušel jsem na výzkum získat grant, tak to u komise vzbudilo i pobavení, že někdo chce na základě tuků studovat rakovinu. V té době jim to přišlo jako nesmysl, ale v dnešní době je to jasně prokázané,“ zdůrazňuje Holčapek.

Český vědecký tým se nadále věnuje i výzkumu dalších typů karcinomů. „Ale výsledky pro slinivku jsou nejlepší. A je to asi proto, že tato nemoc má nejhorší prognózu, tím pádem změny v organismu jsou největší.“

„Naše metoda má potenciál pro to, aby se s ní daly detekovat všechny typy rakoviny zároveň.“ Michal Holčapek

I u dalších typů rakoviny, jako je karcinom prsu nebo třeba ledvin, se ukazuje, že změny v lipidech jsou prakticky stejné. „V úspěšnostech stanovení jsme tam o něco níž, asi na 85 až 90 procentech,“ přiznává chemik.

„Zajímavé je, že se to vše dá stanovovat jen jednou metodou, protože my lipidy kvantifikujeme pokaždé stejně, jediný rozdíl je ve finálním statistickém zpracování. Takže tato metoda má potenciál pro to, aby se s ní daly detekovat všechny typy rakoviny zároveň.“

Posun do pěti let?

Český test je jen prvotním krokem, upozorňuje chemik. „Je to fáze screeningu, kdy je snaha zachytit nemocné ve fázi onemocnění, kdy je ještě určitá šance je léčit. Doufejme, že s rozvojem medicíny a včasnějších záchytů se prognózy i pro rakovinu slinivky zlepší.“

Holčapkův tým v současnosti připravuje klinickou validaci. „A do pěti let od této chvíle bych chtěl vidět hmatatelný posun. Počítám, že nejméně tři roky zabere sběr vzorků, měření a vyhodnocení.“

„Pokud by se to povedlo, mělo by to velký dopad pro společnost, i kdyby to bylo jen pro slinivku nebo více typů rakoviny. Nic podobného zatím ve světě neexistuje, některé biomarkery bohužel nejsou dost specifické, takže pro včasný záchyt se nepoužívají, i když se na ně zaměřují velké vědecké týmy. Ale v případě naší metody to vypadá velmi slibně,“ shrnuje Michal Holčapek.