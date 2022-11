V boji s rakovinou slinivky pomáhá molekulární biologie. Roli hraje i při výběru léčby, říká doktorka

V léčbě karcinomu slinivky jsou lékaři stále neúspěšní. Více než 95 procent nemocných na tuto nemoc do pěti let zemře. Ročně je podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku diagnostikováno 2500 nových případů. Šance na přežití by v budoucnu mohla zvýšit i molekulární biologie. „Když se podíváme, jak ten nádor molekulárně vypadá, tak dokážeme pro člověka připravit správnou léčbu,“ říká doktorka Soňa Argalácsová. Praha 15:27 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medicína v léčbě karcinomu slinivky stále selhává, protože příznaky nemoci se objevují až v pozdějších stadiích (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Medicína v léčbě karcinomu slinivky stále selhává, protože příznaky nemoci se objevují až v pozdějších stadiích. Pacient obvykle k lékaři přichází teprve ve chvíli, kdy už má příznaky nemoci – například bolesti, žloutenku nebo výrazný úbytek váhy.

Podle přednosty Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Luboše Petruželky je v případě této diagnózy důležité jednat rychle.

„Tady je to v rukou praktických lékařů, kteří ho měli odeslat na příslušné pracoviště, kde by se to diagnostikovalo a pokud dojde k operaci, tak by měla být urgentní – v podstatě do čtyř až pěti týdnů od prvních příznaků,“ říká Petruželka.

Operace karcinogenu je velký výkon. Chirurg Pavel Pafko ji kdysi přirovnal k Rolls-Roycu mezi operacemi, protože patří k vůbec k nejkomplikovanějším. Operovat lze jen pětinu pacientů, neboť operovatelný nádor musí být odhalen brzy a ještě velmi malý.

Problémem je, pokud se nádor nepodaří odstranit úplně. Když v těle zůstanou byť jen mikroskopické agresivní nádorové buňky, onemocnění se může znovu vrátit. Po operaci čeká pacienty ještě další léčba.

Pokud pacienta operovat lze, pak se lékaři snaží zvrátit špatnou prognózu pomocí chemoterapie nebo radioterapie. Modernější léčebné metody, jako imunoterapie nebo biologická léčba se využívají spíše výjimečně, pomáhají totiž jen malému procentu pacientů.

Molekulární biologie

Lékařům v rozhodování o tom, jak pacienta léčit, v poslední době výrazně pomáhají metodiky molekulární biologie, říká Soňa Argalácsová z Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:

„Když se podíváme, jak ten nádor molekulárně vypadá, tak dokážeme pro toho člověka připravit správnou léčbu, zjistit, jestli bude profitovat z radioterapie, z jaké chemoterapie, zmírnit nežádoucí účinky. Budoucnost toho je jednak časná detekce a jednak načasování a namíření té léčby na správného pacienta.“

Karcinom slinivky patří k nádorům, které se diagnostikují špatně, vědci ale hledají způsoby, jak nádor identifikovat včas. Jednou z cest do budoucna je tekutá biopsie, při které se z krevní plazmy dají identifikovat fragmenty nádorové DNA, vysvětluje onkolog Luboš Petruželka:

„Nádorová DNA je změněná ve smyslu nějaké přestavby a z toho se dá odhadnout, že se už může jednat o nádorové onemocnění. Jenomže ta citlivost na to a ta metodika jsou tak složité, že je zatím potřeba to nějakým způsobem ověřit. Je třeba vyčkat, ale je to cesta, která zejména u té slinivky bude patrně možná.“

Lékaři by díky tomu mohli v budoucnu vytipovat lidi, kteří jsou v ohrožení, vyšetřit je a v případě pozitivního nálezu je hned začít léčit.

Nyní je prevencí v léčbě rakoviny slinivky především zdravý životní styl. Škodlivé jsou hlavně cigarety, přičemž kuřáci mají až třikrát větší pravděpodobnost, že se u nich nemoc projeví. Nevhodné je také větší množství alkoholu.

K dalším rizikovým faktorům patří věk, protože nejvíc nádorů se objevuje u lidí starších 65 let, rizikem je i diabetes, obezita a nedostatek fyzické aktivity nebo chronický zánět slinivky.

Svou roli hraje také dědičnost. Obezřetní by měli být ti lidé, kteří mají v rodině dva příbuzné s tímto onemocněním. Genetika stojí za 10 procenty takových nádorů, z 90 procent vznikají náhodně.