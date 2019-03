Chemická recyklace je budoucnost zpracování plastového odpadu, věří v Německu

Podle výzkumu Eurostatu až dvě třetiny plastového komunálního odpadu nejde recyklovat. Mimo jiné proto, že je vyrobený z více druhů plastu. Německá společnost BASF, jedna z největších chemických firem na světě, testuje proces, díky kterému je možné recyklovat až dvě třetiny všech plastových odpadů. Praha 18:52 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plast, PET lahve (ilustrační foto) | Foto: Hans/CC0 Creative Commons | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Většina plastů tvoří směsné materiály, není to například čistý PET. A tyto materiály dnes velmi často skončí na skládce nebo ve spalovně,“ vysvětluje Andreas Kicherer, ředitel pro strategie udržitelnosti německé společnosti BASF.

V té proto vyvinuli postup, kterému říkají ChemCycling, tedy chemická recyklace. Díky němu můžou plasty, které nejdou mechanicky recyklovat a skončily by na skládce nebo ve spalovně, používat k výrobě syntetického plynu nebo olejů. Jako druhotná surovina tak tyto plasty můžou posloužit ve výrobě nových plastů.

Jak funguje chemická recyklace

„V chemickém průmyslu normálně používáme olej z fosilních zdrojů. Z něj se pak vyrábí různé materiály. Místo tohoto fosilního oleje ale můžeme používat olej vyrobený ze starých plastů. Ročně takto při parním krakování spotřebujeme několik milionů tun oleje,“ popisuje Andreas Kicherer.

Tyto materiály v BASF rozkládají pomocí pyrolýzy, tedy pod velkým teplem a bez přítomnosti kyslíku. Vzniká syntetický olej nebo plyn, z nichž se pak znovu můžou vyrábět plasty.

„Nejlépe jdou takto zpracovat polyethylen a polypropylen. Ty tvoří zhruba 80 procent všech plastových obalů. Proto je právě odpad z těchto obalů pro chemickou recyklaci nejlepší a zároveň nejčastější. Myslím, že zhruba 60 procent všeho plastového odpadu jsou právě plastové obaly,“ odhaduje Andreas.

Kvalita takto vyrobených materiálů je přitom stejná jako u těch vyrobených z panenských materiálů. A v některých případech dokonce můžou splňovat vyšší nároky než plasty vyrobené z mechanicky recyklovaného odpadu.

„Požadavky pro použití v potravinářském průmyslu jsou opravdu přísné a není jednoduché je splnit s materiálem vyrobeným z mechanicky recyklovaného odpadu. Nechcete mít obal na jídlo vyrobený ze staré plechovky od oleje. Ale s ChemCyclingem umíme materiály dostatečně vyčistit,“ vysvětluje ředitel pro strategie udržitelnosti.

Žádné perpetuum mobile

Díky ChemCyclingu je tedy možné i plasty, které nejde recyklovat mechanicky, použít víckrát než jednou. Nejdříve se z nich vyrobí například plastový obal, který se po použití vytřídí. Pak se z něj vyrobí syntetický olej a následně plast. Tento koloběh se opakuje hned několikrát, i když samozřejmě ne donekonečna.

„Na uzavření každého cyklu je potřeba energie a tu bereme přímo z recyklace odpadu. Mohli bychom do procesu přidávat energii z externích zdrojů, ale je podle nás lepší, aby vše běželo jen díky zpracovávanému materiálu,“ říká Andreas Kicherer a dodává, že v každém cyklu se takto ztratí zhruba 10 až 15 procent materiálu.

Andreas drží v ruce lahvičku zhruba velikosti plechovky od limonády. Je v ní zrecyklovaný olej lehce oranžové barvy, ve kterém ale plavou nežádoucí malé černé částečky. Ty musí BASF do budoucna odstranit.

„Pokud bychom vyráběli miliony tun, množství těchto částeček by narůstalo, až by nám ucpalo potrubí a museli bychom zavřít továrnu. Takže to ještě musíme odstranit, než začneme vyrábět ve větších objemech,“ vysvětluje.

V pilotní fázi projektu chce BASF dodat svým zákazníkům jen asi do tisíce tun takto recyklovaných plastů, tedy na své poměry malé množství. „Poputují na výrobu obalů na mozzarelly, komponentů ledniček a izolačních panelů. První takové produkty by se na trh mohly dostat už letos,“ věří Andreas Kicherer.