Reprodukční turistika je na vzestupu. V USA stojí jedno umělé oplodnění jako pět v Česku

Neplodných párů stále přibývá. Moderní medicína dokáže mnohým z nich pomoci, někdy je to ale běh na dlouhou trať. Vypovídá o tom i příběh Magdaleny Cogbillové. Češka, která žije mnoho let ve Spojených státech, se spolu s manželem pokoušela neúspěšně o dítě celých pět let. Nakonec se stala jednou z mnoha žen, které se do Česka vydaly za umělým oplodněním. Dnes má díky tomu dvě zdravé dcery. Po čase zatoužila Magdalena po druhém dítěti, tehdy ji brněnští specialisté přesvědčili, ať zkusí otěhotnět sama. Po vyšetřeních a adekvátní léčbě se jí to podařilo. Nyní má manželský pár dvě dcery

Nevysvětlitelná neplodnost. S touto nálepkou se po mnoha komplikacích a operacích rozhodla Magdalena pro umělé oplodnění. Američtí lékaři ohodnotili šanci na úspěch třiceti procenty.

Rodina Magdaleny Cogbill | Foto: archiv Magdaleny Cogbill

Za zákrok chtěla klinika 20 tisíc dolarů. Magdalena proto začala pátrat na internetu. „Viděla jsem, že hodně klinik, konkrétně z Indie, nabízelo léčbu, která vypadala cenou velmi atraktivně. Ale Indie mě trochu děsila,” přiznává.

„Tak jsem se začala dívat tam, kde to znám. Zjistila jsem, že je v Česku hodně soukromých klinik, které nabízejí tu samou kvalitní léčbu. Pár jsem jich zkontaktovala, navštívila, a rozhodli jsme se pro jednu, na které jsme léčbu podstoupili,” vypráví Cogbillová.

Dvě zdravé dcery

Jednou z výhod, na které dnešní boom reprodukční turistiky stojí, je, že léčba může z velké části probíhat na dálku.

„Potřebovali krevní testy a vyšetření, které jsme jim poslali. Na dálku se to dalo velmi dobře zkombinovat,” říká Magdalena, která měla ale nadále zdravotní komplikace. Její tělo odmítalo nový zárodek přijmout. Rozhodla se proto pro náhradní matku. Důležité pro ni bylo, aby bydlela v blízkosti americké Atlanty, kde s manželem žije.

K vytvoření embryí došlo v USA. Pak sedla Cogbillová s náhradní matkou a velmi vzácným materiálem do letadla. „Bylo to opravdu jak z nějakého filmu. Všechno jsem si nastudovala, půjčila jsem si transportní kontejner. Tenkrát nebyl na letišti žádný problém, ale to bylo v roce 2008, teď už je všechno jinak,” říká.

Malá Audrey Michele se narodila o dva měsíce dřív, ale zdravá. Po čase zatoužila Magdalena po druhém dítěti, tehdy ji brněnští specialisté přesvědčili, ať zkusí otěhotnět sama. Po vyšetřeních a adekvátní léčbě se jí to podařilo. Nyní má manželský pár dvě dcery.

Kromě pacientů ze Spojených států přijíždějí do Česka lidé, kterým se nedaří počít dítě přirozenou cestou často z Francie, Maďarska, ale třeba i z Rumunska. Velká skupina neplodných párů je také z Velké Británie.

Brity k reprodukční turistice motivuje zejména to, že se na umělé oplodnění na ostrovech dlouho čeká. Speciální spolupráci na vysoce odborné úrovni má brněnská klinika Reprofit podle vedoucího lékaře Pavla Otevřela také s Izraelci.

Nízké dávky hormonů

Reprodukční turistika se u nás rozrůstá zejména v posledních deseti letech, ale jednotlivá centra reprodukční medicíny se snažila budovat si kontakty pro pacientky ze zahraničí už od 90. let.

Podle Pavla Otevřela se tak dnes některé naše kliniky na zahraniční klientelu vysloveně specializují. Samozřejmostí je proto u nich kromě jazykového vybavení lékařů a dalšího personálu také příjemné prostředí.

„Příprava se po hormonální stránce výrazně změnila. Protokoly jsou velice bezpečné, používají se skoro výhradně velice nízké dávky hormonů.“ Pavel Otevřel (vedoucí lékař)

„Většina center má v první linii nějaké koordinátory, což jsou medicínsky vzdělaní lidé, kteří dokáží poskytnout první informaci o tom, jaký by byl pro pacienta vhodný typ léčby, jestli vůbec má smysl léčbu podstupovat v zahraničí,” říká.

Jakmile se samotná léčba zahájí, preferují už kliniky osobní kontakt. V případě, že má žena dobře spolupracujícího lékaře v místě bydliště, se dá dál komunikovat na dálku. Kvůli odběru vajíček, oplodnění a kultivaci embryí už ale páry přijet musí, většinou na týden.

Ihned po transferu embrya mohou páry odjet. Podle Otevřela je to naprosto bezpečné. Dnes už totiž samotné umělé oplodnění není pro ženu tak náročné, jako tomu bylo kdysi.

„Příprava se po hormonální stránce výrazně změnila. Protokoly jsou velice bezpečné, používají se skoro výhradně velice nízké dávky hormonů,” vysvětluje.

Drahé Spojené státy

Pro pacienty ze západoevropských zemí je léčba mírně levnější, ti k nám jezdí hlavně za kvalitou léčby. Markantnější rozdíly pociťují hlavně pacienti ze zámoří.

„Velmi dobře si pamatuju ty nekonečné dny a měsíce. Je strašně těžké být v tom a prožívat to, protože člověk neví, jestli to není skončí. “ Magdalena Cogbillová

„Za jednu léčbu tam by klidně mohli podstoupit čtyři až pět tady. Ze Spojených států k nám létají jak pacienti z nižší ekonomicko-sociální vrstvy, tak třeba právníci a lékaři. Ti se rozhodnou pro léčbu v Evropě, protože porovnání cen je výrazně v evropský prospěch,” říká Otevřel.

Nekonečné dny

Jedním z podstatných důvodů rostoucího počtu neplodných párů je fakt, že ženy odkládají těhotenství do stále vyššího věku. S rostoucím věkem totiž šance na to, že žena přijde do jiného stavu přirozenou cestou, rychle klesá.

I když to možná na první pohled vypadá, že tzv. reprodukční turistika je z velké části byznys, neměli bychom zapomínat na to, že pro neplodné páry to je jediný způsob, jak přivést na svět vytoužené dítě. Ostatně Magdalena Cogbillová o tom ví své.

„Velmi dobře si pamatuju ty nekonečné dny a měsíce. Je strašně těžké být v tom a prožívat to, protože člověk něví, jestli to není skončí. Pokud to ale vydrží a má podporu nejen v partnerovi, ale v celé rodině, tak se úspěch dostaví,” říká.