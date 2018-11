Možná už máme nápad na pokračování jejího příběhu, říká ‚otec‘ robotí stopařky Matyldy

Robotí stopařka Matylda dojela ve středu zdárně do cíle, do Pelhřimova. Její konstruktér a duchovní otec Michal Seidl v rozhovoru pro Radiožurnál přiznal, že měl obavy, zda cestu zvládne. Dodal také, že už možná má další nápad zajímavého pokračování Matyldina příběhu. A zároveň vyjmenoval její nejlepší zážitky. Rozhovor Pelhřimov/Jablonec nad Nisou 9:25 8. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robotí stopařka Matylda s konstruktérem a duchovním otcem Matyldy Michalem Seidlem | Zdroj: Archiv Michala Seidla

Měl jste strach, že by Matylda cestu nezvládla? Přece jen se to ještě žádnému robotovi nepovedlo.

Ano, měli jsme obavy, ale ne zas ta veliké, aby nás to odradilo. A nakonec se ukázalo, že ten náš optimismus měl své opodstatnění.

Kolik lidí si Matylda stopla a měla cestou nějaké problémy?

Přesný přehled o tom, kdo Matyldu vezl, nemáme. Můžeme ale říct, že jsme byli v kontaktu s 15 řidiči, kteří ji vezli, což pokrylo zhruba 75 procent její cesty.

Nestopovali jste ji během její cesty potají, abyste věděli, jak se jí daří?

Ne, sledovali jsme to všechno z pozadí počítače. Měli jsme prakticky stejné informace jako fanoušci na facebooku, kde jsme vše sdíleli, jenom třeba s pětiminutovým předstihem.

Kam všude se Matylda dostala a co všechno viděla?

Matylda nám procestovala křížem krážem celou Českou republiku, vyjma Moravy. Trochu mě mrzí, že se tam nedostala. Trochu nám i z republiky na chvíli utekla, když se měla dostat do Polska. Dodnes nevíme, jestli to byl únik GPS signálu nebo skutečně někdo zažertoval a Matyldu tam popovezl.

Jinak měla spoustu úžasných zážitků. Nej zážitky, které se nejvíce objevily, byla želva v Pardubicích, kdy se tam s ní Matylda skamarádila. A potom její velká slavná pařba v Plzni u dalšího fanouška, který vyhrál v naší facebookové soutěži, tam si v hospodě užila velmi perný večer.

Co bude s Matyldou dál? A plánujete další roboty?

Matylda se stane stálým exponátem v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově, kam ji v pátek slavnostně předáme. A co se týká dalších plánů, určitě nebudeme stát na místě, plánujeme další novinky. Možná i máme v hlavě další nápad zajímavého pokračování Matyldina příběhu, aniž bychom se snažili opakovat tuto neopakovatelnou akci.

A co k Matyldě nějakého robotího manžela?

Přiznám se, že jste mě touto otázkou dostal do rozpaků. Myslím ale, že by to bylo opakování téhož, jenom různé modifikace, a to by nebylo ono. Pokud něco vymyslíme, tak to musí být zas něco originálního, co tady ještě nebylo a co umožní lidem si to také užít.

Robotí putování Humanoidní robotí stopařka Matylda, která vznikla v dílně Open TechLab Jablonec nad Nisou, se ve středu 31. října ve 14 hodin vydala na cestu autostopem z Jablonce do Pelhřimova, kam dorazila ve středu zhruba v 16:10. Stala se tak prvním robotem v Česku, který úspěšně podnikl výlet tímto způsobem. Stopem urazila celkem 1718 kilometrů a získala zápis do knihy rekordů. Robot má v sobě různé senzory, jako jsou gyroskop, akcelerometr či mikrofony, které mu umožňují po naprogramování i zcela autonomní chování. Matylda tak dokáže kromě chůze i předcvičovat jako fitness trenérka či zastoupit hlídacího psa. „S řidiči Matylda komunikovala sama. Dala jim instrukce, kam cestuje. Část informací byla i na přiloženém návodu. S sebou měla jen ceduli, lékárničku a ručník, který je nezbytnou výbavou každého stopaře,“ uvedl již dříve pro Radiožurnál Michal Seidl s tím, že Matylda cestou vzdá hold knize Stopařův průvodce po galaxii Douglase Adamse.