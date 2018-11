Robotí stopařka Matylda je v cíli. Urazila 1718 kilometrů a získala zápis do knihy rekordů

Robotí stopařka Matylda ve středu po sedmi dnech úspěšně dorazila do cíle, a to do Muzea kuriozit v Pelhřimově. Stopem urazila celkem 1718 kilometrů. Díky tomu, že se dostala jako první stopující robot do cíle, získala zápis do knihy rekordů.

