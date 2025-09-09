Rozdíl až dvacet stupňů Celsia. Pražští vědci testují rozdíly mezi travnatými a betonovými parkovišti
Parkoviště může sloužit jako výzkumná laboratoř. Jedno takové vyrostlo v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Vědci tam testují rozdíly mezi parkovišti s travnatým a betonovým povrchem. Vegetační parkoviště totiž mohou městům pomoct čelit suchu i přívalovým dešťům.
Před budovou Fakulty životního prostředí vznikly čtyři parkovací plochy, každá asi pro třináct aut. „Cílem těchto parkovacích ploch je zadržet dešťovou vodu. V případě, že je znečištěná provozem aut nebo i ze vzduchu, co sem nalétá, tak jí přečistit,“ vysvětluje Tereza Hnátková z Fakulty životního prostředí.
Jedna parkovací plocha je z dlažebních kostek, další tři ale na první pohled vypadají stejně. Povrch je tvořený rošty a v nich roste tráva. „Rozdíl je v podložních vrstvách, kde testujeme tři typy různých materiálů,“ přibližuje Hnátková.
Jeden z povrchů je klasický štěrk. Pod dalšími dvěma parkovacími pruhy je uložený biouhel a betonový recyklát se zeolitem. „Mají sorpční schopnosti, to znamená, jsou schopny zachytit potenciální kontaminaci, jako jsou třeba ropné úkapy v případě abrasiva kovů a podobné,“ vysvětluje Hnátková.
Díky tomu materiály dokážou vodu čistit a zadržet, takže neodteče bez využití do kanalizace. „Tato řešení by měla eliminovat rizika, jako jsou třeba lokální povodně, anebo naopak přispět k zlepšení mikroklimatu, to znamená zadržet vodu a vypařit ji z ploch tady v místě, třeba v průběhu horkých dnů,“ dodává.
„To má vliv i na teplotu povrchu, která je ve městech často vyšší než v okolí. Zelená plocha, která naakumuluje v rámci dešťů vodu, ji postupně uvolňuje a tím přirozeně snižuje teplotu povrchu,“ říká Hnátková.
Až 50 stupňů
Rozdíl mezi betonovým parkovištěm a travnatým tak může být až dvacet stupňů, což dokazuje i teplotní mapa. „Nízký travní povrch ve dne, který vykazuje teplotu mezi 28 až 32 stupni Celsia, vykazuje teplotu zhruba 25 stupňů. Pokud bychom se bavili o klasickém štěrkové nebo betonovém povrchu, ten vyhazuje teplo kolem 45 až 50 stupňů Celsia,“ upozorňuje Hnátková.
Nejen teplotu povrchu, ale také vlhkost půdy, její znečištění, průtoky, pH vody, radiaci a mnoho dalšího zaznamenává na parkovišti inteligentní senzorová síť. U každé parkovací plochy je sloup s ramenem, na kterém je několik čidel.
„Hned na kraji jsou pyranometry, které měří solární radiaci. Dál jsou tady teplotní senzory, které jsou v několika vrstvách, abychom byli schopní pochytit to, jak nám povrch ohřívá vzduch. Válec nahoře, to je srážkoměr, který nám měří úhrny,“ popisuje Filip Strnad z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování.
Některé senzory jsou také zabudované pod parkovištěm. „Celé tyhle plochy se osazovaly senzory vlhkosti a teploty půdy. Jsme schopní měřit obsah vody v půdě, ať už prší nebo ne,“ dodává Strnad. Data poslouží nejen vědcům, ale také studentům a odborníkům při přípravě opatření, která městům pomohou čelit suchu nebo přívalovým dešťům.