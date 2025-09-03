‚Rozhodli jsme se pro vlastní řešení.‘ Olomoučtí vědci vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech

Unikátní stavebnici umožňující snadné sestavení miniaturních laboratoří na čipech vyvíjejí vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Jejich projekt MicroArch je postaven na využití takzvané mikrofluidiky, která pracuje s prouděním nepatrného množství tekutin v kanálcích tenkých jako lidský vlas a umožňuje zkoumat chemické či biologické děje přímo na malé destičce.

Biocev, sekvenační laboratoř. ilustrační foto

Olomoučtí vědci vyvíjí stavebnici pro miniaturní laboratoře na čipech (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výsledky projektu najdou uplatnění při vývoji nových léků, v diagnostice nemocí i v průmyslové kontrole kvality, sdělil ve středu hlavní řešitel projektu Oleksandr Prystopiuk z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Mikrofluidika umožňuje dělat rychlé testy, vyvíjet nové léky nebo testovat jejich účinky na buňkách, analyzovat velmi malé vzorky či napodobovat procesy, které by v klasické laboratoři zabraly mnohem více času a prostoru. Podle vědců ale na trhu chybí univerzální sada, která by umožnila sestavit složitější mikrofluidní přístroje.

„Pokud chce vědec otestovat vlastní nápad, musí si složitě vyvíjet i elektroniku a software, protože nic vhodného není v současnosti k dostání. To práci výrazně zpomalovalo. Rozhodli jsme se proto vyvinout vlastní řešení, které tuto mezeru zaplní,“ uvedl Prystopiuk.

Výsledkem projektu bude tříúrovňová stavebnice, která uživatelům umožní sestavit vlastní miniaturní laboratoř. Jejím základem budou mikrofluidní přístroje, tedy malé čipy, v nichž proudí nepatrné množství tekutin. Na ně budou navazovat moduly propojující čipy s elektronikou a ovládáním.

Celý systém zastřeší platforma, která dokáže současně řídit několik modulů a propojit je s počítačem. „Díky tomu si uživatelé budou moci sestavit vlastní ‚laboratoř v malém‘ a rychle vyvíjet nové nápady a experimenty,“ podotkl Prystopiuk.

Projekt MicroArch potrvá osmnáct měsíců a je rozdělen do tří fází. Odborníci nejprve provedou průzkum trhu a potřeb zákazníků, následovat bude vývoj prototypu a ukázkové aplikace a poté přijde na řadu testování technologie v reálném prostředí.

„Cílem je nabídnout univerzitám i firmám praktickou sadu, která usnadní výzkum i vývoj nových technologií například v medicíně, farmacii nebo průmyslové kontrole kvality,“ uvedl Petr Bednář z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Projekt podpořila Technologická agentura ČR v programu SIGMA, na jeho uvedení do praxe se podílí Vědeckotechnický park Univerzity Palackého.

