Rusko čelí masivnímu odlivu vědců. Na Západě zůstávají z politických i kariérních důvodů

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu opustilo na dva a půl tisíce vědců a výzkumných pracovníků. Vyplývá to z údajů v celosvětové databázi ORCID, kde má svůj účet na dvacet milionů vědců z celého světa. Podle analýzy novinářů z ruského listu Novaja gazeta Evropa zažily největší odliv prestižní moskevské univerzity. Nedostatek vědců se už projevuje i na výsledcích ruského výzkumu. Moskva 18:22 19. ledna 2024

Třetina vědců, kteří odešli, je z nejprestižnějších moskevských univerzit a většina je z disciplín jako fyzika, matematika a tak dále.

To je pochopitelné zejména proto, že pokud by byli třeba odborníky na něco specifické pro Rusko, například na ptactvo na Sibiři, tak by si hůře hledali práci v zahraničí, než když budou třeba odborníky na teoretickou fyzikou.

Proč vědci odcházejí?

Důvody odlivu vědců se špatně odhadují, protože na to neexistují žádné databáze. Určitá část to udělala kvůli svým politickým názorům, ale motivací většiny bude spíše to, že chce fungovat v rámci světové vědy.

Je to vidět i třeba na tom, že ti lidé, kteří předtím pracovali pro dvě univerzity, pro jednu v Rusku a jednu v zahraničí, chtějí zůstat na špičce ve svém oboru. Takže tito lidé prakticky všichni odešli zpátky na Západ.

Už teď kleslo množství článků publikovaných vědci z Ruska na nejnižší úroveň od roku 2016. Dochází tedy ke zvrácení trendu. Rusko od roku 2010 investovalo poměrně velké prostředky do rozvoje vysokého školství, vznikla univerzita Skolkovo, která působila velmi progresivně.

Teď se situace vrací tam, kde byla před rokem 2010. Ruský prezident Vladimír Putin tehdy prohlásil, že se vědci musí zaměřit na umělou inteligenci a že do toho bude potřeba investovat spousta peněz, ale v rozpočtu na tento rok je částka na vědu poloviční, než byla v roce 2012.