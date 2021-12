Karas se stane náhradním rodičem kapra. Nový způsob kapří produkce našli jihočeští vědci

„V první nádrži máme kapry a v druhé hejno karasů, což je na první pohled mnohonásobně menší ryba. My jsme se ji rozhodli využít k tomu, aby se nám stala náhradním rodičem pro ty kapry, kteří plavou vedle,“ ukazuje v laboratoři fakulty rybářství a ochrany vod biolog Roman Franěk.

Jedním z důvodů, proč vědci za náhradního rodiče pro kapra zvolili právě karase zlatého, byla jeho menší velikost. „Když se karas stane náhradním rodičem, přinese nám to mnohonásobnou úsporu místa. Také je ale důležité zmínit, že karas je mnohem odolnější, takže přežije zhoršenou kvalitu vody,“ říká biolog.

A jak je možné udělat z karase náhradního rodiče kaprů? „Podstatou je využití zárodečných kmenových buněk. To je populace buněk, ze kterých vznikají buňky pohlavní, tedy spermie a vajíčka. My jsme schopni z toho kapra kmenové buňky izolovat a transplantujeme je do larev náhradních rodičů. V nich se vyvíjejí jako tělu vlastní a po dosažení pohlavní dospělosti nám hejno karasů zlatých produkuje pohlavní buňky kapra,“ vysvětluje Roman Franěk.

Zmražení kmenových buněk

Výhodou zárodečných kmenových buněk je také to, že se dají zmrazit. „To zmražení je pro nás nesmírně důležité, protože u ryb je obecně problém, jak uchovat materiální část genofondu, jelikož vajíčka jsou pro zmražení velká a mají příliš mnoho vody. V případě zárodečných kmenových buněk se ale jedná o buňky normální velikosti, a ty zmražení přežijí bez problémů,“ doplňuje Roman Franěk.

Výhodou tohoto způsobu reprodukce je také to, že jako náhradního rodiče lze využít naopak kapra, tedy větší a plodnější druh ryby. Může se tak zachovat například ohrožený karas obecný, který v našich vodách stále ubývá.