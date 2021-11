Skotské ovce z odlehlého ostrova produkují méně metanu. Živí se totiž mořskými řasami

Ovce žijící na odlehlém skotském ostrově North Ronaldsay mají unikátní jídelníček: živí se převážně mořskými řasami. Vědci z Institutu Jamese Huttona ve východoskotském Dundee je zkoumají už dvacet let a přišli na to, že produkují mnohém méně metanu než ovce, které se živí klasickou stravou. To je velmi dobrá zpráva pro klimatické experty.

