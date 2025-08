Snaha dospat se o víkendu dělá zmatek biologickým hodinám. Vědci zjišťují, zda pomůže pravidelná strava

Dá se dospat probdělá noc? Právě to teď zkoumají odborníci z Fyziologického ústavu Akademie věd. Naše biologické hodiny se s nepravidelným spánkem srovnávají jen těžko a vědci hledají cesty, jak je zklidnit. Jestli může pomoct třeba jídlo nebo fyzická aktivita. S takzvaným sociálním jet lagem se potýkají nejen lidé, co pracuji na směny, ale i ti, co si o víkendu rádi pospí trochu déle, třeba proto, aby dospali předchozí krátké noci. Praha 9:58 6. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jestli se biologické hodiny dají při nedostatku spánku kompenzovat pravidelnou stravou by mohlo být jasné do dvou let | Zdroj: Shutterstock

„Jsem zvyklá pracovat až dlouho do noci, ale někdy se mi stává, že musím vstávat brzo do práce, třeba na šestou nebo na sedmou, a pak se to snažím dospávat o víkendu, ale úplně se to nedaří,“ svěřuje se slečna Zuzana, aniž by tušila, že nepravidelným spánkem dělá pěkný zmatek svým biologickým hodinám.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Fyziologického ústavu Akademie věd

„Bohužel většina lidí, i já mám tendenci to dělat, spadá k tomu, že si podporuje právě ten svůj sociální jet lag.“

Tedy nesoulad mezi pracovními povinnostmi a nastavením vlastního těla, jak vysvětluje Tereza Dočkal z Fyziologického ústavu Akademie věd.

„Přes týden máme úplně jiný režim tím, že chodíme do práce a do školy. Tento režim je nastavený naší sociální konvencí, my s tím nedokážeme nic udělat. Ale když přijde víkend, tak máme tendenci dospávat a přirozeně se vracet do svého chronotypu.“

„Největší propad nastává právě u sov, které mají tendenci chodit spát hrozně pozdě a vstávat někdy kolem oběda. A právě tady dochází k obrovské desynchronizaci rytmů, protože nám skončí víkend a zase jsme nuceni v pondělí vstávat o několik hodin dříve,“ popisuje Tereza Dočkal.

Velký problém je to u lidí, kteří pracují na směny, ale ani probdělá noc se nedá moc dospat. „I když půjdu spát ve čtyři, tak moje hodiny automaticky řeknou ‚ne, budeme vstávat třeba v devět,‘ a rozhodně nejsem schopna ten jet lag někdy dospat,“ říká Dočkal.

Zkoumání na myších

Každá buňka má své vlastní biologické hodiny a důležité je, aby obrazně řečeno všechny měly stejný čas. Většina se aktivuje světlem, u jiných hraje roli strava nebo pohyb. A právě to zkoumají vědci na myších modelech.

Nebojte se jít si za tím, co vás baví. Odvaha a odhodlání jsou silné nástroje, říká středoškolák Číst článek

„Jedna z idejí je, že bychom mohli napravovat ten sociální jet lag nebo jakkýkoliv jet lag pomocí synchronizování příjmu potravy, že potrava bude podávána jen v určitou část dne nebo noci. Nebo dokonce jsou i studie, kde se omezí i celkový kalorický příjem,“ vysvětluje Katerina Semenovich cestou k nenápadným dveřím na konci dlouhé chodby Fyziologického ústavu, kde je zvěřinec.

„Myši nesmí být rušeny, protože když do zvěřince někdo přijde, tak samozřejmě začnou běhat, což by teď neměly.“

Bioložka Tereza Dočkal okamžitě znegovala můj nápad jít se podívat do zvěřince, jak jsou na tom myši. Ale můžeme vidět, co dělají, protože vy tady naproti máte počítač, kterým v podstatě ovládáte jejich život.

„Můžeme nastavit, jak dlouho tam bude světlo, tma, kdy budou dostávat žrádlo. Tady vidíme měření, kolik myši nažraly. A ten počítač za vámi je na nahrávání pohybové aktivity. Myši teď spí, tak se tam žádná nehýbe, takže vidíte, že tam jsou skoro ploché čáry,“ vysvětluje Tereza Dočkal.

„A když si tady zapnete kameru, přesně nad stejnou klecí, takže vidíme, že myš spí a opravdu se nehýbe, je schoulená v pelíšku a nic nedělá.“

Takže jako kdybychom tam byli, ale nejsme tam?

„Přesně tak.“

Biologické hodiny

„Myšky jsou noční zvířata, ale když se podíváme zpátky během noci, tam jsou myšky hodně aktivní a běhají téměř pořád,“ říká Katerina Semenovich.

3:35 Vědci v Brně připravují zbraň pro lékaře. Látky z Antarktidy by mohly sloužit jako nová antibiotika Číst článek

A tam je vidět biorytmus, jak fungují biologické hodiny?

„Aktivita je rytmická, takže každou noc jsou myši aktivní, ale každý den spí a takhle se to střídá. Teď tam máme šestidenní záznam a vidíme, že to je něco, co se opakuje každý den.“

Jak jim tady simulujete ten sociální jet lag, tedy probdělou noc a dospávání?

„Těmto zvířatům přesně jednou za týden posuneme světelný režim o šest hodin a to děláme každý týden. Tady máme otevřený záznam, kde můžeme vidět příjem potravy. Tady jednotlivá tečka pro každou myš znamená jedna kulička žrádla a můžeme to měřit úplně detailně pro každé zvíře, 24 hodin denně každý den,“ říká Semenovich.

Jestli se biologické hodiny dají při nedostatku spánku kompenzovat pravidelnou stravou, by mohlo být jasné do dvou let.