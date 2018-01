'Sorry jako' slovem roku? Vybírat by ho měli odborníci, říká jazykovědec Oliva

Jazykověda a matematika, že to nejde dohromady? Omyl. „Každá věda, aby byla skutečně vědecká, musí zkoumat a popisovat vztahy a struktury. Právě matematika je k tomu ten nejvhodnější nástroj,” vysvětluje jazykovědec a bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva. Host Lucie Výborné Praha 9:33 18. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vezměte si třeba oblíbený textový editor Word. Každý, kdo ho pravidelně používá, pravděpodobně zná jeho systém automatických oprav češtiny, které se zobrazují jako červené nebo zelené vlnovky.

Za vznikem gramatického korektoru českého jazyka, respektive oněch „zelených vlnovek”, stojí Karel Oliva a jeho tým. A k jeho vzniku jim pomohla právě matematika. „Abychom rozpoznali, že je ve větě něco špatně, sestavili jsme si matematický model věty. Teprve pak jsme ho mohli naprogramovat,” popisuje jazykovědec a bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český.

Mimochodem, pokud prý wordovskému korektoru stoprocentně věříte, děláte chybu. „V každém programu, který je delší než deset řádků, je alespoň jedna chyba,” připomíná starou programátorskou zásadu.

„Aby program stoprocentně fungoval, musel by vidět do hlavy toho, kdo píše,” dodáváOliva s poznámkou, že chyba může být kontextuální.

Správnost automatického korektoru tak podle Karla Olivy dosahuje třiceti až čtyřiceti procent. „Máte-li text, ve kterém je sto procent chyb, dá se očekávat, že systém odhalí třicet až čtyřicet procent,” zdůrazňuje. „Zbytek chyb je kontextuálního rázu. V okrajových případech systém signalizuje chybu, i když tam není.”

Slovo roku? Měli by vybírat odborníci

Se začátkem nového roku je tu i bilancování toho starého, které nejrůznější redakce využívají i k výběru takzvaného slova roku. Nenechte se mýlit, o skutečnou soutěž vůbec nejde.

„Kritéria pro Slovo roku si různé redakce stanovují různě, obecně ale slovo musí rok nějak charakterizovat, často se používat a být nějakým způsobem zvláštní.“ Karel Oliva

Například čtenáři serveru Lidovky.cz zvolili slovem roku dnes už známý výrok „sorry jako”. „Je patrné, že čtenáři nejsou úplně reprezentativním vzorkem české populace, volba čtenářů byla podle mě dána i tím, že jsou kritičtí k tomu, kdo tento výrok řekl, proto výrok používají a parodují,” přibližuje jazykovědec.

A kdo by tedy vlastně měl slovo roku vybírat? „Fundamentální rozhodnutí by mělo náležet lidem, kteří mají odborný vhled do problematiky,” míní Karel Oliva.

Jazykovědec a bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas