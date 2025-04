Stále hledáme novou fyziku. Pracovat s týmy z Česka je radost, říká šéfka CERNu

Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN se potýkala s dopady pandemie covidu i geopolitickou situací. Teď se jí ale podle její ředitelky Fabioly Gianottové daří dobře. „Věda je velmi demokratická. To, co se počítá, jsou myšlenky a nápady. Když na správnou věc přijde nejmladší student, spolupracovníci a experimenty jdou za ním,“ popsala vědkyně pro Radiožurnál v pořadu Magazín Experiment. Rozhovor Cern/Praha 19:03 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka švýcarského fyzikálního centra CERN Fabiola Gianottiová (10. dubna 2024) | Foto: Cecile Mantovani | Zdroj: Reuters

Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN se sídlem ve Švýcarsku je rodištěm řady vynálezů, které dnes běžně používáme. Můžete nějaké jmenovat?

Nejznámějším příkladem je World Wide Web, uživatelsky přístupná vrstva internetu. Vyvinul ji Tim Berners-Lee CERNu v roce 1990.

Dalším příkladem jsou urychlovače pro léčbu rakoviny, které jsou také sestrojené po vzoru CERNu.

Mají tu původ i další přístroje používané v medicíně. Vyvíjejí se tu supravodivé kabely, které mají potenciál přenášet energie na velmi velké vzdálenosti s nulovou ztrátou.

Urychlovače, to je vyloženě fyzikální technologie, ale když jste připomněla web, tak mi došlo, že věda znamená také spoustu dat a komunikace o nich.

Pokročili jsme v řadě technologií, počínaje datovými modely a zpracováním dat. Patří sem i strojové učení a umělá inteligence. Z ní má pak užitek mnoho experimentů, byl to opravdu přelom poslední doby.

Co vám třeba pomáhá zjistit?

CERN dosáhl spousty výsledků, v poslední době hlavně díky velkému hadronovému urychlovači. Higgsův bozon, zaznamenaný v roce 2012, stále zůstává záhadnou částicí a chceme ho prozkoumat více do detailu.

Ale přinesli jsme i mnoho nových studií známých částic. V budoucnu chceme ještě zvýšit zářivý výkon urychlovače. Stále hledáme novou fyziku, která by vysvětlila otevřené otázky dnešní částicové vědy, například pátrání po temné hmotě, anebo asymetrie hmoty a antihmoty v našem vesmíru.

Pátrat po původu vesmíru, to zní jako dětský sen? Jak těžké je zasloužit si účast v CERNu?

CERN je laboratoří svých uživatelů. Jeho smyslem je, aby sloužil uživatelům z celého světa, zejména z členských států. V minulosti jsem měla tu čest spolupracovat třeba s výzkumníky z českých univerzit. Nabízíme pozice pro studenty i pro vystudované vědce. Stačí se přihlásit. Každý rok a prakticky v každém okamžiku byste u nás napočítali tisíc takových lidí.

Jaké to vůbec je řídit takhle velkou instituci?

Nemám úplně srovnání, protože jsem nikdy nevedla žádnou soukromou firmu. CERN je otevřené prostředí. Protože věda je velmi demokratická. To, co se počítá, jsou myšlenky a nápady. Když na správnou věc přijde nejmladší student, spolupracovníci a experimenty jdou za ním. Skutečné vedoucí pozice nepřicházejí z hora.

Samozřejmě tu máme management a ředitelství, ale v té vědecké rovině je to převážně týmová práce.

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou možná v poslední době tak trochu v ohrožení. Některé země jsou podezřelé z toho, že zneužívají vědecké výsledky. Jinde zase není na vědu dost peněz. Odrazilo se tohle i v CERNu?

Stejně jako každá instituce a stát na světě jsme si prošli těžkými obdobími. Ať už to byla pandemie anebo geopolitické problémy. Myslím si, že CERN ustál tyto krize poměrně dobře.

Sice jsme měli finanční potíže, ale teď už jsme zase zpátky na trati. Ráda bych zdůraznila, že i Česká republika přispívá CERNu nejvyšší kvalitou. Mám na mysli vědu, průmyslovou spolupráci, technologie a tak dále. Je opravdu radost mít takové spolupracovníky, jako jsou ti Česka.