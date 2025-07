‚Systém stabilní přes 25 let.‘ Průtokové baterie bezpečně ukládají energii a samovolně se nevybíjí

Přebytky elektřiny ze slunce a větru by se v budoucnu mohly ukládat do nádob se speciálními roztoky. Právě tak totiž vypadají takzvané průtokové baterie. Na několika elektrárnách na světě už slouží, vědci ale pracují na jejich vylepšení. Praha 23:20 29. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průtokové baterie bezpečně ukládají energii a samovolně se nevybíjí (ilustrační foto) | Foto: Wladimir Bulgar | Zdroj: Profimedia

„Máme před sebou model takzvané vanadové průtokové baterie,“ říká Martin Spurný z Vysoké školy chemicko-technologické a ukazuje zařízení, kde se prolínají kovové elektrody, dráty a hadičky a nádobky s kapalinou.

Stabilní, bezpečné a snadněji opravitelné. Průtokové baterie se již používají u solárních plantáží

„Médium, do kterého uskladňujete energii, je tvořené z většiny vodou, to znamená, že tím, že máte takzvaný vodní elektrolyt, tak máte obrovskou požární bezpečnost té baterie,“ dodává.

„Baterie má dvě strany, které jsou oddělené membránou. V každé straně baterie teče podobný roztok, ale mění se u něj pouze oxidační číslo. Používají se oxidy vanadu, takže to potom skáče mezi oxidem vanaditým a vanadičitým,“ popisuje Jan Kršek, student Vysoké školy chemicko-technologické.

Při nabíjení nebo vybíjení baterie se roztoky pumpují kolem elektrod. Elektřina se v roztoku ukládá nebo uvolňuje jen tím, že se mění číslo v chemickém vzorci, jinak jsou to pořád stabilní kapaliny. „Systém je stabilní více než 25 let, to znamená, baterie nedegraduje tak, jak to známe z baterií z mobilů anebo notebooků,“ zdůrazňuje Spurný.

‚Desetkrát větší‘

Když se nádoby s roztoky odpojí od elektrod, uložená elektřina v nich může zůstat velmi dlouho. Nevybíjí se samovolně jako obvyklé baterie. Potíž je ale v tom, že aparatura je poměrně velká a nedá se snadno zabudovat do přenosného zařízení.

„Baterie má asi desetkrát nižší energetickou hustotu v porovnání s lithiovými bateriemi – kdybychom potřebovali stejnou kapacitu, jako je baterie, kterou mám v telefonu nebo v nahrávacím zařízení, tak by to muselo být desetkrát větší. Nikdy to nebude fungovat tak, že byste měli nějaké auto, do kterého si natankujete nabité elektrolyty. Kdybyste z toho chtěli elektromobil, musel byste za sebou vláčet vlečku,“ upozorňují Spurný a Kršek.

To ale vůbec nevadí, když budou baterie sloužit jako stabilní úložiště. „Větrné elektrárny v noci stejně produkují elektřinu, neboť pořád fouká vítr, a je potřeba tuto přebytečnou energii nějakým způsobem uskladnit,“ říká Kršek.

„Používají to už třeba v USA a v Číně vedle solárních plantáží. Někde mají velké pole se solárními panely a vedle toho postaví velkou montážní halu, která je plná těchto článků, do kterých se to rovnou uskladňuje a je to možné použít kdykoliv je potřeba s bateriemi,“ dodává.

„Tohle jsou přístroje, se kterými normálně pracujeme v laboratořích, zmenšené verze. Máme malé články čtyři na čtyři centimetry, přes větší, které jsou deset na deset. V průmyslu se používají až stovky metrů čtverečních,“ vysvětluje Kršek.

Zvyšovat výkon nebo kapacitu takových baterií je možné i za provozu. Stačí připojit větší elektrody nebo větší nádoby na roztoky. Už uložená energie se tím přitom nevybije. „Systém je modulární, pokud by se vám na té baterii něco pokazilo, můžete tu součástku relativně snadno vyměnit a nemusíte rozmontovat celou baterii,“ doplňuje Spurný.

„Velkou nevýhodou je ale to, že baterie pracuje se sloučeninami vanadu. Nejenomže mohou být jedovaté, ale vanad je hlavně drahý, protože je o něj velký zájem. „Vanad se používá hlavně jako aditivum do oceli. To znamená, že když máte někde na světe stavební boom a potřebují tam hodně oceli, tak je vysoká cena vanadu. Tak vysoká, že se vám to nevyplatí,“ upozorňuje Spurný.

Odborníci z ústavu chemického inženýrství VŠCHT se proto snaží vyvinout náhradu. V průtokových bateriích by se mohly používat třeba organické roztoky vyrobené z ropy. To je ale zatím otázka experimentů v laboratořích.