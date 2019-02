,Velká jako Manhattan.‘ Vědci se obávají jeskyně v antarktickém ledovci, značí rychlejší tání

V jednom z antarktických ledovců se objevila dutina o velikosti dvou třetin ostrovu Manhattan, která vyvolala obavy glaciologů. Značí totiž pravděpodobně ještě daleko rychlejší tání ledovců, než s jakým se dosud počítalo. Ledovec je navíc tak velký, že pokud by celý roztál, mohl by znatelně zvýšit hladinu světového oceánu. Londýn/Antarktida 10:18 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědci přišli s dalším varováním. (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Ledovec se jmenuje Thwaites a nachází se na západním pobřeží Antarktidy. Vědci už dlouhou dobu ví o tom, že taje. Dosavadní předpovědi ale počítaly s daleko nižší rychlostí těchto procesů. Ledovec se podle nich měl rozpustit nejdřív za 200 let. Tým pracující s NASA teď ale objevil dutinu obřích rozměrů. Je 300 metrů vysoká a její celkovou velikost vědci přirovnávají k ostrovu Manhattan v New Yorku, který je přes 20 kilometrů dlouhý a dva a půl kilometru široký.

Do prostoru by se vešlo asi 14 bilionů tun ledu. Vědci tuto oblast mapují a ví, že většina z této nezměrné masy roztála během posledních tří let.

Yep - Thwaites Glacier is that tiny area at the end of that pointy bit of the red arrow - kinda puts it into perspective - It's the only area of interest for AGW alarmists as all the rest of Antarctica is stable and growing. pic.twitter.com/UD2GLCpPHw — David Graham (@Logisticsau) 31. ledna 2019

Ledový špunt

Doktorka Kelly Hoganová, která se účastní aktuální expedice do oblasti, popsala BBC, že tento ledovec je jedním z nejzranitelnějších. Zepředu ho totiž nic nechrání. Je to prý ledový špunt, když roztaje, ohrozí i další ledovce v západní Antarktidě.

Vědci k objevení jeskyně do oblasti nemuseli vkročit. Ke zkoumání ledovce používají italské a německé satelity, které místo pozorují z vesmíru. Velkým pomocníkem je i radar NASA umístěný v letadle, které přelétává nad oblastí. Ten dokáže prohlédnout skrz led a zjistit, co je uvnitř ledové masy a pod ní.

Vedoucí studie Pietro Milillo v článku listu The Guardian upozorňuje na to, že podobné dutiny hrají velkou roli v rychlosti tání ledu. Uvolňují totiž místo pro teplou vodu, která proniká pod ledovec a proces rozkladu dál zrychluje. Toho se vědci bojí.

Počítačový model

Pokud by ledovec zmizel úplně, nejednalo by se o jednotky centimetrů, o kterých se obvykle v souvislosti se zrychleným táním ledové pokrývky mluví. Bylo by to víc než půl metru. Milillo navíc vysvětluje, že Thwaites podpírá další ledovce. Kdyby roztály i ty, znamenalo by to zvýšení hladiny skoro o dva a půl metru. To by následně znamenalo vážné ohrožení pro pobřežní oblasti.

K ledovci nyní míří britsko-americká expedice. Kelly Hoganová prozradila BBC, že cílem je zjistit to, co se s ledovcem bude dít v budoucnosti. A to není jednoduché. Data ze satelitů má lidstvo k dispozici jen zhruba 30 let. Vědci proto musí ze vzorků ledu a ze dna zjistit, jaké podmínky v oblasti panovaly v minulosti, zmapovat teplé proudy a na základě toho vytvořit počítačový model.