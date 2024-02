Speciální testy na odhalení HHC nebo kratomu v těle zatím neexistují. Na vývoji ale pracují čeští vědci

Experti z Vysoké školy chemicko-technologické pracují na testu odhalujícím konopné látky jako HHC a kratom. Zároveň chtějí zjistit, jak velké množství negativně ovlivní chování řidičů za volantem. Zatím na to totiž speciální testy neexistují. Čeští odborníci zatím nově vyvinutou metodu zkoušejí na potkanech, podle nich by ale mohli testy používat policisté už do tří let. Praha 21:55 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automat s produkty HHC | Foto: Monika Červená | Zdroj: Český rozhlas

„K analýze jsme si vyndali z mrazáku vzorek potkaního krevního séra, které nám dodává Národní ústav duševního zdraví. Následně přidáme organické rozpouštědlo, abychom odstranili bílkoviny, které analýzu mohou negativně ovlivnit,“ popisuje Lucie Janečková z Laboratoře forenzní analýzy aktivně biologických látek.

Tímto procesem připravuje analýzu, která zjistí přítomnost HHC. Sérum je zažloutlé a postupně po přidání různých rozpouštědel se vyčistilo, v roztoku se objevila sraženina.

„Nyní míříme k sestavě kapalinového chromatografu spojené s hmotnostním spektrometrem,“ ukazuje Janečková zařízení připomínající krabici, která má tři patra.

„Nyní vkládám vzorky do automatického dávkovače kapalinového chromatografu a můžeme spustit vlastní analýzu, které nám za dvě, tři hodinky ukáže přítomnost a případně množství HHC ve zpracovávaných vzorcích,“ přibližuje proces.

Na stejném principu budou podle vedoucího laboratoře Martina Kuchaře fungovat i testy pro lidské vzorky. „Stejně tak jako metodika funguje u séra u potkana, tak si myslím, že bude stejně fungovat u lidí. Matrice je v podstatě stejná,“ tvrdí.

Stanovení hodnot

Cílem odborníků z Vysoké školy chemicko-technologické je vyvinout dva druhy testů na konopné látky – orientační pro dopravní policisty a přesný pro zdravotnické laboratoře.

„Do budoucna se uvažuje o zákonu o psychomodulačních látkách, kde držení je legální, prodej bude legální za určitých podmínek, nicméně stejně řízení motorových vozidel nebude pod vlivem těchto látek možné. Jedná se například o kratom nebo o semisyntetické kanabinoidy, nejznámější je hexahydrokanabinol neboli HHC,“ vysvětluje Kuchař.

Terénní testy ze slin by měly fungovat podobně jako dnes používané testy na drogy. „Tyto orientační testy nejsou schopny určit množství, které je v těle intoxikovaného. Je tam nějaká limitní hodnota, při které ten test je pozitivní,“ poukazuje.

Konopné látky ale fungují také jako léčiva, a proto je potřeba stanovit i hodnoty, od kterých už jejich použití ovlivňuje řízení auta.

„Chceme nastavit jasnou hodnotu, která řekne, tenhle člověk je prokazatelně pod vlivem. Malé dávky kratomu jsou stimulační a naopak zlepšují pozornost, ovšem jak se metabolizuje látka v těle, anebo když si vezmete látky příliš mnoho, tak můžou být utlumující. Takže určitě nechceme, aby někdo řídil pod vlivem slabých opiátů,“ upozorňuje Kuchař.

Na rozdíl od alkoholu nebo drog jsou konopné látky z hlediska ovlivňování vnímání zatím málo prozkoumané a podle Martina Kuchaře existuje hodně druhů: „Třeba u THC máme stanoveny 2 nanogramy jako prahovou hodnotu ovlivnění a deset miligramů je trestný čin. To bychom chtěli stanovit v ideálním případě u alkaloidů kratomu a u HHC. Samozřejmě je tady problém, že máme kanabinoidů celou řadu, můžeme se bavit třeba i o dvaceti derivátech.“

Chystanou klinickou studii s dobrovolníky zastřešuje Národní ústav duševního zdraví. Orientační testy na HHC by mohli policisté začít používat do tří let.