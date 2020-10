Nositelka Nobelovy ceny Doudnaová vyvíjí revoluční test na koronavirus. Výsledek by byl do pěti minut

Spolehlivý rychlý test na koronavirus s výsledkem za několik minut od držitelky Nobelovy ceny. Tým amerických vědců vyvíjí test postavený na principu genetických nůžek CRISPR. Jak informoval časopis Science, výsledkem má být detekce viru ze vzorku za pět minut. Výzkum navíc vede americká biochemička Jennifer Doudnaová, která letos obdržela Nobelovu cenu za chemii právě za objev genetických nůžek. Praha 12:07 13. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Testující by měl vystačit s mobilním telefonem bez laboratorního náčiní. O výhodách nové metody ve srovnání s PCR testy mluvila minulý měsíc Jennifer Doudnaová v rozhovoru pro server Techcrunch. | Foto: Takehiko Suzuki | Zdroj: Reuters

Metoda genetický nůžek slouží k rychlému vyhledání a případnému vystřihnutí a nahrazení určité části DNA. Vzhledem k tomu, že Nobelovu cenu, za její objev pro Jennifer Doudnaovou a Emmanuelle Charpentierovou, ohlásil Nobelův výbor minulý týden, bylo o ní v posledních dnech v médiích hodně slyšet. Metoda se vedle úpravy genomu využívá také v lékařské diagnostice i k detekci virů.

Nobelovu cenu za chemii získaly Charpentierová a Doudnaová. Věnují se úpravě genetické informace Číst článek

O studii nového testu na koronavirus, která čeká na odbornou recenzi, už informoval časopis Science s tím, že technika by mohla rozpoznat přítomnost viru ve velmi krátkém čase bez nákladného laboratorního šetření. Nový test by tak mohl být dispozici v ordinacích, školách i administrativních budovách. Testující by měl vystačit s mobilním telefonem bez laboratorního náčiní. O výhodách nové metody ve srovnání s PCR testy mluvila minulý měsíc Jennifer Doudnaová v rozhovoru pro server Techcrunch.

„Současné technologie pro detekci z velké části spoléhají na bílkoviny, které můžou amplifikovat signál od koronaviru. Příkladem je polymerázová řetězová reakce (PCR), která se používá při laboratorních testech nebo metoda založená na izotermální amplifikaci nukleových kyselin. V obou případech jde o nepřímou detekci. CRISPR umožňuje přímou detekci signálu od RNA viru. V laboratoři jsme zjistili, že takto můžete získat informaci o přítomnosti viru mnohem rychleji. Signál navíc také odpovídá hladině viru. Detekce založená na CRISPRu proto může být oproti stávajícím testům ve výhodě,“ uvedla Doudnaová, která vede Institut inovativní genomiky skupiny kalifornských univerzit.

Dostupné ještě letos

Dodala, že tento způsob detekce by také šlo upravit pro rychlé rozpoznání jiných virů. Výsledek testu z nosního výtěru by navíc měl odhalit virovou nálož ve vzorku, což současné standartní testy neumí určit. Metoda by tak mohla rychle poznat, nejen jestli je člověk infikovaný, ale také jaké množství viru má v těle, což může pomoct lékařům zvolit vhodnou léčbu.

Pokud se vyplní slova Doudnaové, tak test mohl být brzy k dispozici. „První diagnostické testy založené na systému CRISPR zřejmě uvidíme ještě letos. Řekla bych, že nejprve půjde o laboratorní testy, ale v našem institutu pracujeme na malém přístroji, který by mohl být k dispozici v různých budovách a institucích, kde by šlo dělat velmi rychlé testy a rozpoznat infekci i u lidí, kteří si toho vůbec nejsou vědomi.“

Výsledek do 12 minut za 300 korun. Domovy seniorů v Brně používají nové jihokorejské testy na covid-19 Číst článek

Po vyhlášení Nobelových cen za chemii pak dala Doudnaová interview americkým novinám New York Times, kde zmínila, že pracuje na tom, aby nový test mohl být vyzkoušen v laboratorním provozu už v listopadu.

Testy na detekci koronaviru založené na metodě CRISPR přitom vyvíjí víc vědeckých týmů a firem. Jeden takový rychlotest už od května testují výzkumníci z MIT, Harvardu a Broad Institutu. Dostal jméno STOPCovid. Výsledky tohoto testu jsou známy do hodiny, ale stále se neobejdou bez amplifikace DNA a laboratorního vybavení. Úspěch zaznamenali také vědci v Indii, kde na bázi genetických nůžek vyvinuli test s názvem Feluda, který je rychlejší a levnější než PCR testy. Jeho spolehlivost a citlivost je přitom srovnatelná. Ale také k jeho vyhodnocení je třeba malé laboratoře.

Vedle vakcíny je to právě spolehlivá, dostupná a rychlá detekce, která by mohla usnadnit identifikaci nakažených lidí a ve výsledku umožnit uvolnění plošných omezení. Díky metodě CRISPR by takový test mohl být brzy k dispozici.