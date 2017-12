Tetování z bakterií může fungovat jako indikátor znečištěného vzduchu nebo primitivní počítač

Objev, nebo spíše vynález, pochází z dílen americké technické univerzity MIT. Spolupracujícím týmům inženýrů a biologů se podařilo vyvinout systém 3D tisku živoucích tetování. Ta jsou složena z geneticky upravených bakterií, které můžou reagovat na své okolí, například na změny pH faktoru nebo světlo.

Díky tomu, že lze vrstvy tetování tisknout přes sebe, je možné také jednotlivé různě řetězit, protože upravení mikroby mohou reagovat jeden na druhého. Jeden typ bakterií tak může detekovat změny prostředí a další může tento objev dát nositeli najevo změnou barvy.

Jednou z hlavních částí objevu je právě 3D tisk bakterií. Tým Xuanhe Zhao se nejprve pokoušel tisknout zvířecí buňky, ty ale nepřežily proces tisku jako takový. Inkoust je totiž tryskami hnán pod velkým tlakem, na což nejsou připravené.

Vědci proto později přešli na bakterie, které jsou výrazně odolnější. Mikroby do tiskárny biologové dodávají v hydrogelu, což je směs vody a polymeru, který ji na sebe váže. Výsledná konzistence se dobře tiskne a navíc je ideálním prostředím pro bakterie jako takové.

Výdrž

Hmota se ale netiskne přímo na kůži, tiskne se na podložku v 3D tiskárně, kde se pak nechá zatuhnout pod ultrafialovým světlem a na ruku se zjednodušeně řečeno přilepí.

Na prezentačním videu ukazují vědci jeden z prvních pokusných výtisků umístěný na hřbetu ruky. Výsledný tvar se podle nich dá do určité míry roztahovat a smršťovat, měl by tedy něco vydržet. Jak dlouho v tetování ale bakterie přežijí, vědci neuvádí. Protože je ale celá vytištěná struktura jen přilepená, půjde ji v případě potřeby snadno vyměnit.

Primitivní počítač

Vědci mají s touto technologií velké plány. Už teď se dají podobná tetování používat k detekci určitých chemikálií nebo některých změn prostředí.

Protože jde jednotlivé bakterie řetězit, při sestavení vhodných struktur bude podle vědců možné vytvořit z mikrobů malé obvody podobné velmi primitivním počítačům.

Podle jednoho ze spoluautorů Xinyue Liu ale není nutné nově objevenou technologii omezovat jen na zařízení na kůži. Podobné postupy by podle něj mohlo být možné použít k výrobě kapslí s léčivými prostředky. Do těla by se například lidem mohlo voperovat vytištěné zařízení, které bude vyrábět a uvolňovat potřebná léčiva.