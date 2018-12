Chtěl jsem vytvořit něco převratného, říká Čech, který odmítl Zuckerberga. Letos dostal cenu Neuron

Cenu Neuron za významný vědecký objev letos dostal Tomáš Mikolov, který se věnuje vývoji umělé inteligence. Způsobil převrat v oboru zpracování přirozeného jazyka počítačem. Do pořadu Experiment ho Radiožurnál pozval proto, že patří mezi významné osobnosti, které se letos dočkaly ocenění. experiment Praha 18:50 29. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český vědec Tomáš Mikolov získal cenu Neuron | Foto: Reprofoto Youtube | Zdroj: Nadační fond Neuron

V čem vlastně spočívá jeho objev? „Jde o vylepšení statistických matematických modelů jazyka,“ vysvětluje úspěšný český vědec. „Ty existují už od 70. a 80. let, ale já jsem přišel na způsob, jak jazyk modelovat mnohem přesněji pomocí rekurentních neuronových sítí.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Tomášem Mikolovem o jeho práci na vývoji umělé inteligence

„Novější modely díky tomu dokáží vidět slova jako vektory, takže slovo pro ně už není statistická jednotka naprosto rozdílná od všech ostatních, ale vidí jejich morfologickou stavbu – předpony, přípony, koncovky a kořeny slov. A dokáží s nimi díky tomu mnohem lépe pracovat. Rozeznávač řeči nebo strojový překladač, jako je Google Translate, proto nyní umí vygenerovat text, který je v češtině mnohem smysluplnější, než to bývalo,“ vysvětluje vědec, který v minulosti pracoval právě pro Google.

‚Díky Marku, ale teď nemám čas‘

Teď Tomáš Mikolov pracuje pro Facebook na vývoji umělé inteligence. Když ho ale před necelými pěti lety Mark Zuckerberg e-mailem oslovil s nabídkou spolupráce, odepsal mu, že na schůzku nemá čas.

„Bylo to těsně před konferencí NIC (Neural Interfaces Conference, pozn. red.) a já jsem měl už naplánované schůzky v Googlu, kde jsem chtěl prosadit využití neuronových sítí i pro vyhledávání,“ vysvětluje držitel prestižní ceny Neuron. To se povedlo, i když projekt dokončili kolegové až po jeho odchodu. To, že překladač Google dnes funguje tak, jak jsme zvyklí, je díky jeho objevu takzvané vektorové reprezentace slov.

S Markem Zuckerbergem se Mikolov nakonec dohodl. Čím si ho největší sociální síť získala? „V roce 2014, kdy jsem do Facebooku přišel, byly ale ambice velkých firem, pokud jde o umělou inteligenci, menší. Spíše se zaměřovaly na to, co už známe, tedy na aplikované strojové učení. Najímaly odborníky na jednotlivé techniky, kteří pak vylepšovali stávající produkty těchto firem,“ popisuje Tomáš Mikolov.

„Moje vědecké ambice byly vytvořit něco převratného, jako je právě umělá inteligence. A Mark a další lidé z Facebooku mě přesvědčili, že Facebooku jde o něco unikátního,“ říká vědec.

VIDEO: Tělo nemusí být to, co vám dala biologie, říká první lidský kyborg Kevin Warwick Číst článek

Slepé uličky v umělé inteligenci

On sám je k současnému stavu vývoje umělé inteligence skeptický. Toto označení se totiž podle něj užívá pro systémy založené na aplikaci části statistiky, které mají hodně daleko k inteligenci, která by byla srovnatelná s tou lidskou.

„Zatím jsme ale od tohoto ideálu pořád stejně daleko, na velké objevy stále ještě čekáme. Podle mě budeme potřebovat nové převratné nápady. Dosud to spíše vypadá, že postupy, které jsme vyzkoušeli za posledních 50, 60 let, nebudou fungovat,“ popsal již dříve svůj postoj.

„Jsem optimistický v tom, že je ještě hodně nevyzkoušených uliček. Některé jsou hodně zajímavé. Obor vyrostl a počet lidí, kteří dělají na umělé inteligenci, je násobně vyšší než před deseti či patnácti lety,“ řekl.

Velký zájem dává sice větší šanci na zásadní průlom, na druhé straně ale nahrává těm, kdo se na této vlně snaží vydělat a „přestřelují“ sliby nad to, co je reálné a možné. „Někdy mi to trochu připomíná alchymisty, kteří slibovali vytvoření kamene mudrců a elixíru života. Teď máme také v oboru experty, kteří slibují hory doly,“ uvedl.