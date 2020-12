Nový objev pomůže v boji s patogeny. Umožní třeba vývoj nových látek proti tuberkulóze

Čeští vědci se podíleli na objevení mechanismu, který bakteriím umožňuje udržet klíčový tok genetické informace z DNA do RNA. Otevřeli tak nové možnosti vývoje látek proti závažným patogenům, třeba původcům tuberkulózy. Za Akademii věd ČR (AV) o výzkumu informovala Markéta Růžičková v páteční tiskové zprávě. Objev je výsledkem spolupráce vědců z Mikrobiologického ústavu a Biotechnologického ústavu AV s francouzskou laboratoří EMBL. Praha 17:42 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mechanismus přenosu informací z DNA do RNA vědci objevili u mykobakterií, které způsobují tuberkulózu a další vážné nemoci | Foto: Konstantin Kolosov | Zdroj: Pixabay

Studii o objevu publikoval prestižní časopis Nature Communications. Podle odborníků je plynulý tok genetické informace z DNA do RNA a dále k proteinům nezbytný pro život. Takzvaná RNA polymeráza je enzym nepostradatelný pro start tohoto procesu. Pokud se má genetická informace z DNA přepsat do RNA zprávy, musí se polymeráza velmi pevně navázat na DNA. Někdy však RNA polymeráza takový přepis nedokončí, uvízne v nefunkční formě na DNA a musí být odstraněna. Jinak by v novém kole přepisu hrozila kolize.

Vědci nyní pomocí kryogenní elektronové mikroskopie popsali strukturu komplexu mezi bakteriální RNA polymerázou a pomocným proteinem HelD – právě tento protein dokáže nefunkční RNA polymerázu z DNA odstranit. Samotné odstranění přitom podle vědců připomíná box v ringu, kdy protein HeID dvěma údery vyrazí DNA z RNA polymerázy. Protein a polymeráza jsou pak v sevření, z něhož se musí uvolnit, aby mohlo odstartovat další kolo přepisu.

„Vazba proteinu HelD na komplex RNA polymerázy poskytuje úchvatný pohled – jde o molekulární ‚chvat‘, který zcela odzbrojuje komplex nezbytný pro existenci patogenních bakterií,“ podotkl spoluautor výzkumu Jan Dohnálek. Vědec, který působí v biotechnologickém ústavu s kolegou Tomášem Koubou z EMBL objevili tento mechanismus u mykobakterií, které způsobují tuberkulózu a další vážné nemoci.

„Otevírá se tak cesta pro inhibici patogenů s využitím těchto nově získaných strukturních a funkčních informací,“ podotkl Libor Krásný z mikrobiologického ústavu. Výzkum tak podle odborníků může otevřít nové možnosti v boji s patogeny. Vědci by v budoucnu mohli zasáhnout do recyklace RNA polymerázy zprostředkované právě proteinem HelD.

Podle AV tento mechanismus u půdní bakterie Bacillus subtilis nezávisle popsala také vědecká skupina z Austrálie a konsorcium vědců z Německa, USA a Finska.