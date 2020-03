Výzva technické univerzity: k výrobě filtrů do roušek žádá pomoc od firem, vědců i jednotlivců

Technická univerzita v Liberci vyvinula a začala vyrábět výměnný filtr z nanovláken, který jde použít i do podomácku vyrobených roušek. Materiál má podle vědců při zachycení koronaviru účinnost 70-90 %.

Univerzita dokáže vyrobit až 3000 filtrů denně. K denní produkci až 20 tisíc filtrů jim schází větší počet ultrazvukových svářeček. Žádají proto o spolupráci všechny vědecké instituce, firmy i jednotlivce v zemi, aby se s ní podíleli na výrobě ochranných roušek.

Rozměr 15x20 centimetrů

„Pokud se spojíme i s firmami, které mají podobná zařízení k dispozici, tak si myslím, že jsme schopni zajistit bezpečnost lidí v celé České republice,“ říká vedoucí katedry chemie na Technické univerzitě Josef Šedlbauer.

Podle něj chce univerzita dodat ochranné nanofiltry nejen složkách integrovaného záchranného systému a lékařům, ale i všem obyvatelům. Je ale zapotřebí rozměry roušek a filtrů sjednotit.

„Nachystali jsme výzvu, zejména pro firmy, které jsou schopné produkovat materiály s filtrační účinností, aby se do tohoto konceptu také zapojily. Jediné, co je potřeba dodržet, je rozměr toho filtru, a to 15 na 20 centimetrů,“ dodává Šedlbauer.

Stroj na výrobu nanovlákenné vrstvy, který v rekordním čase sestavili odborníci strojní fakulty liberecké univerzity, dokáže vyrábět 3,5 metru materiálu za minutu na pásu o půlmetrové šíři. „Na filtry je potřeba mnohem méně materiálu než na celou roušku, navíc ubydou nevyužitelné odřezky, což také zefektivňuje produkci. Bavíme se asi o 20 tisících filtrech do roušek denně,“ doplnil Jaroslav Beran ze strojní fakulty. Nařezat materiál na obdélníčky filtrů je také mnohem méně časově náročné než šít celou roušku.

„Filtry jsou navíc odolnější, takže vydrží zhruba dvojnásobnou dobu,“ řekl Šedlbauer. Přibyl pouze mezikrok, kterým je zatavení okrajů filtru, aby se při vkládání do kapes látkových roušek netřepil. Filtr dokáže zachytit 50 až 90 procent částic velikosti virů. Jeho použití je jednorázové, bavlněnou roušku lze ale používat opakovaně. „Rouška s nanovlákenným filtrem spojuje výhody obou. Večer dáte bavlněnou roušku do pračky nebo ji vyvaříte v horké vodě a filtrační nanovrstvu vyměníte,“ řekl Šedlbauer.

