Zabrání optická vlákna katastrofě? Vědci z ČVUT testují speciální mostní senzory

Asi 270 silničních mostů je podle Ředitelství silnic a dálnic ve špatném stavu. Jak ale můžou odborníci určit, který most ještě vydrží a který by naopak potřeboval okamžitou rekonstrukci? Zatím musí most kontrolovat fyzicky přímo na místě. Vědci z ČVUT na pracovišti v Buštěhradu u Kladna teď ale zkoušejí novou metodu monitorování mostů. Do pilířů můžou umístit speciální senzory a měřit, jak namáhaná mostní konstrukce je.

