Ultrazvuk nyní používají k diagnostice, ale také při plánování léčby. Sonograf pomáhá lékařům i na sále

„Pět let jsem chodila každý rok na kontrolu,“ popisuje paní Zdeňka. Kvůli rakovině děložního hrdla podstoupila před osmi lety ozařování pánve.

Na kontrole se nyní od sonografistky Daniely Fischerové z Centra onkogynekologického expertního ultrazvuku Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dozvídá, že má patrně další nádor, tentokrát na vaječníku.

„Po radioterapii pánve se snažíme operaci spíše vyhnout, v tomto případě k ní ale budeme muset přistoupit,“ popisuje Fischerové.

Expertní ultrazvuk, pomocí kterého lékařka pacientku vyšetřuje, má hned několik sond. Protože se pacientka v dětství léčila s lymfomovým onemocněním, zajímají expertní sonografistku ještě uzliny pod paží.

Jedna z uzlin se lékařce nezdá, volá proto do ordinace onkogynekologa Romana Kociána, aby pacientce provedl biopsii uzliny.

Lékař informuje pacientku o tom, že místo odběru nejprve umrtví a pak do něj střelí speciální jehlou. Při zákroku se řídí tím, co vidí na ultrazvuku.

Vše v jednom centru

Díky odebrání malého vzorku tkáně se pacientka se k případné léčbě dostane rychleji. „Nemusíme ji posílat za dalším specialistou, například intervenčním radiologem. Celou diagnostiku a následnou léčbu podstupuje v našem centru, což je velmi důležité pro její pohodu a psychický komfort,“ vysvětluje Kocián.

Pacientky se závažnějšími nálezy se v sonografické ambulanci střídají po celý den. Biopsii tu provádějí několikrát denně.

„Pacientku začínáme léčit prakticky třetí den od doby, co k nám přijde. Vše vyřešíme do jednoho dne a do 48 hodin můžeme začít léčbu,“ uvádí sonografistka.

Expertní sonografisté běžně pomáhají lékařům také na sále. Sonografistka Fischerová v této oblasti školí lékaře z celého světa.

„Na operačním sále naviguji pomocí ultrazvuku chirurgy, aby neudělali příliš velký řez, ale pouze malý a cíleně hledali schovanou uzlinu v břišní dutině,“ popisuje.

Ultrazvuk je nezbytnou součástí práce gynekologického onkologa. „Jeho dostupnost, rychlost a srozumitelnost je velmi podstatná,“ chválí metodu, která je v rukou zkušeného sonografisty velmi přesná, onkogynekolog Kocián.

„Jako chirurgové poté víme, jak bude při operaci pánev či břicho vypadat. Spolupráce gynekologického onkologa, onkochirurga a expertního sonografisty je skvělá,“ doplňuje.

„I když nejsme u operace, těší náš, když kolegové po několikahodinové operaci přijdou ze sálu a řeknou, že díky tomu, jak jsme jim vše popsali, mohli operovat i se zavřenýma očima,“ dodává lékařka Daniela Fischerová.

Některým z onkogynekologických nádorů ročně onemocní v Česku podle dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku 4000 žen a ultrazvuk u nich pomáhá plánovat léčbu.