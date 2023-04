Je dobré se umělé inteligence bát, ale je nutné se bát správným způsobem, říká počítačový výzkumník

To, co byla ještě před třemi lety pokoutní disciplína pro pár nadšenců, je dnes celosvětový fenomén, se kterým si většina ale neví rady. Rozmach umělé inteligence se dá přirovnat k masivnímu nástupu internetu v 90. letech. Tehdy také nikdo netušil, co všechno světová síť dokáže nabídnout. Jisté je, že nebezpečnou se stala jen díky těm, kteří sedí za monitorem - tedy samotným lidem. Praha 11:11 8. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel výzkumného projektu THEaiTre Tomáš Studeník (vlevo) a počítačový lingvista Rudolf Rosa | Foto: Alžběta Havlová | Zdroj: Český rozhlas

„Umělá inteligence má takový paradox, tuším, že ho pojmenoval Hans Moravec, který říkal, že to, co je složité, je lehké, a to, co je lehké, je složité,“ vysvětluje Tomáš Studeník, který je inovátor, hacker a také zakladatel projektu THEaiTRE na pomezí vědy a umění, kde umělá inteligence píše divadelní hru.

S nápadem na ní přišel už před čtyřmi lety a přiznává, že sám nečekal tak rychlý vývoj, který vidíme dnes.

„To znamená, že všechny výpočty, testy, zkoušky, advokátní podání, sepsání esejů, vědeckých prací, to už inteligence umí a to mi považujeme za těžké, protože je to intelektuálně náročné,“ pokračuje.

„To, co nepovažujeme za lehké, že vstanu, někam dojdu, to že rozumím tomu, co někdo dělá - takové triviální věci, co se i malé dítě naučí rychle, tak ty jsou, i budou, pro umělou inteligenci složité a těžké. Mimino se taky učí pokus-omyl, staví si neuronovou síť, ale evoluce nám dala něco, díky čemu v těhle zdánlivě lehkých věcech sofistikovaná inteligence nemá šanci,“ líčí Tomáš Studeník.

Jedním z důvodů, proč umělá inteligence udělala za posledních pár měsíců takový skok je i neustálý přísun dat, kterými jí lidstvo nepřetržitě zásobuje.

„Ona se trénuje na tom, jak my pořád fotíme na mobilech, pořád někdo něco píše, posty, články, ona se na tom trénuje, tím se živí, zdokonaluje. V oblasti toho, o čem jsou data na webu, bude lepší než my, bude se zdokonalovat,“ zamýšlí se Tomáš Studeník.

„Ale to, kde data nejsou, tak to je pořád prostor pro člověka. Budeme mít na vrch, máme na to jiný make-up, jsme jinak zařízení,“ uzavírá.

Bát se správně

„Alžběta Havlová je redaktorka a moderátorka Českého rozhlasu,“ odpověděl jazykový model GPT 3,5 na dotaz počítačového lingvisty Rudolfa Rosy, kdo jsem.

Podle Rosy, který s Tomášem Studeníkem dlouhodobě spolupracuje, je správné se umělé inteligence bát, ale je nutné se jí bát tím správným způsobem.

„Lidi se často bojí umělé inteligence špatně. Čekají, že roboti získají nadvládu a všechny nás pozabíjejí, to je taková klasická představa. Je na nás lidech, abychom se domluvili, na co ji chceme používat, na co ji nechceme používat, abychom trochu rozuměli tomu, jak funguje, tím pádem rozuměli tomu, jaké má silné a slabé stránky,“ vysvětluje Rudolf Rosa.

„Samozřejmě je možné, že může být nějaká celospolečenská dohoda, že se někde vývoj zarazí, že už se nechceme s umělou inteligencí posunout. Protože v nějakou chvíli ona bude tak složitá, že jí nejenom nebudeme schopni rozumět, ale ani nebudeme rozumět tomu, proč se rozhoduje tak, jak se rozhoduje,“ dodává Rosa.

Nová lukrativní povolání

Aby umělá inteligence dokázala vygenerovat perfektní obrázek - třeba papeže v drahém kabátě - nebo divadelní hru, musí dostat perfektní vstupní zadání - tzv. prompt. A to je disciplína, kterou většina z nás neumí

Podle Tomáše Studeníka se tak nabízí hned několik nových a lukrativních povolání. Mimo jiné někdo, kdo dokáže převést lidská přání do řeči umělé inteligence.

„Někdo, kdo je promt designér. Už vznikají firmy, které budou na zakázku designovat správné promty, budou učit. Potřebujeme někoho, kdo propojí řadu nástrojů, protože jak vidíme, je tady text, ten se generuje, obrázky se taky generují, hlas také. A někdo bude chtít, aby se generoval hlas podle toho, jak někdo vypadá,“ říká Tomáš Studeník.

„Už jenom propojovat nástroje, které to všechno dělají, je docela zajímavá dovednost,“ pokračuje.

AI s sebou logicky přináší i temnou stránku - dezinformace, deep fake vide a fotografie, kyberútoky a další.

„Myslím si, že to je úplně stejné jako s internetem nebo s jakoukoliv jinou technologií. Technologie za nic nemůže. Vždycky za všechno může člověk, čili to jak to použijete, máte plně v rukou, a ta technologie je hodnotově neutrální. To je prostě nástroj,“ uzavírá Tomáš Studeník.