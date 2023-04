Při cévní mozkové příhodě rozhodují minuty. Léčbu v kladenské nemocnici urychluje umělá inteligence

Iktovému centru kladenské nemocnice pomáhá při léčbě cévní mozkové příhody umělá inteligence. Systém zhodnotí CT snímky, stanoví diagnózu pacienta a výsledky odešle ošetřujícímu lékaři do minuty. Ten pak může rychleji a přesněji rozhodnout o dalším postupu a co nejúčinnější léčbě. Kladno 20:15 7. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít E-Stroke zanalyzuje rozsah postižení mozkové tkáně a pomůže ve výběru nejlepšího terapeutického řešení | Zdroj: Oblastní nemocnice Kladno

„Co je opravdu velká výhoda, je ta rychlost přenosu. Ukáže nám to na možné místo postižení, může nám to ukázat i uzavřenou cévu. Je to zjednodušení v celkovém hodnocení, ale je vždy třeba to znovu zkontrolovat radiodiagnostikem,“ říká primářka radiologie Jaroslava Benešová, která ovládá klasické CT, ve kterém je ale nainstalovaná speciální umělá inteligence.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O využití umělé inteligence e-Stroke v Oblastní nemocnici Kladno natáčela reportérka Karolína Burdová

„V našem provozu určitě minimálně jednou denně provádíme vyšetření u pacientů, kteří mají podezření na mrtvici,“ dodává.

„Systém nám ukazuje, že pravá mozková hemisféra je postižená ve velmi malém rozsahu. Její hlavní přítok – střední mozková tepna je uzavřena. Můžeme tady vyčíst, že pacientka má dostatečné řečiště kolem toho uzávěru, takže má velkou šanci na zlepšení,“ posuzuje závěry umělé inteligence Richard Brzezny, vedoucí místního Iktového centra.

Zásadní roli hraje čas

Při mozkové cévní příhodě hraje naprosto zásadní roli čas. Každou minutu totiž od jejího vzniku odumírají až dva milióny mozkových buněk.

Kladenská nemocnice využívá k vyhodnocení výsledků vyšetření pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu také umělou inteligenci | Zdroj: Oblastní nemocnice Kladno

„Povedlo se nám srazit čas mezi vstupem do nemocnice a podáním léčby z jedné hodiny na půl hodiny a daří se to srážet níž. A to celkově v celé České republice, čímž se dostáváme na světovou špici v rychlosti léčby,“ vysvětluje Brzezny.

Cévní mozková příhoda postihne v ČEské republice asi 30 000 pacientů, asi třetina z nich tomuto onemocnění okamžitě podlehne, další třetina zůstává trvale invalidních.

„Došlo k výraznému posunu od pacientů nemohoucích na pacienty, kteří se vrací zpátky do normální činnosti, do práce, ke svým rodinám, a výrazně se snížila úmrtnost,“ uzavírá.

Umělou inteligenci pro léčbu cévní mozkové příhody využívá v současnosti 15 zemí a brzy ji budou muset začít využívat všechna iktová centra v Česku.