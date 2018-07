‚Nic zvláštního jsem neudělala. Jen jsem se narodila.‘ Před 40 lety přišlo na svět první dítě ze zkumavky

Právě před čtyřiceti lety se ve Spojeném království narodilo první dítě ze zkumavky na světě. Dnes čtyřicetiletou Luise tímto způsobem počali John a Lesley Brownovi. Od té doby se pomocí metody mimotělního oplodnění vajíčka narodilo šest milionů dětí na celém světě. V tehdejším Československu to bylo poprvé v Brně v roce 1982, čtyři roky po britských průkopnících. Londýn 15:00 25. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: DrKontogianniIVF | Zdroj: Pixabay

„Jsem hrdá na to, že jsem byla první. Mnoho lidí mi děkuje, ale já jim vždycky říkám, já nic zvláštního neudělala. Jen jsem se narodila. Poděkujte mojí mámě,“ svěřila se dnes čtyřicetiletá Louise britské televizi Sky.

Její matka Lesley Brownová měla nezvratně neprůchodné vejcovody. Otěhotnět přirozeným způsobem nebylo možné a tak se gynekolog Patrick Steptoe a fyziolog cambridgeské univerzity Robert Edwards rozhodli k revolučnímu kroku: ženě pomocí laparoskopie odebrali z vaječníku zralá vajíčka, v živném roztoku je smísili s manželovými spermiemi a vzniklé embryo vložili o dva dny později do matčiny dělohy.

„Máma by udělala vše, jen aby mohla mít dítě. Proto se pustila do neznáma a věřila, že to bude fungovat. Myslím, že její pozitivní přístup napomohl tomu, že to opravdu fungovalo.“

Když se Louise narodila, vážila 2 kila a 608 gramů. O čtyři roky později přišla stejným způsobem na svět její sestra Natalie.

Louise a šest milionů dalších

„Když jsem chodila do školy, spolužáci si ze mě dělali legraci. Prý, jak jsem se mohla vejít do zkumavky. Říkala jsem jim: já se nenarodila ve zkumavce, to se tak jen jmenuje. Bez této metody bych ale nebyla na světě. Ani já, ani moje děti,“ popsala Luise Brownová.

Žije v Brightonu, pracovala jako ošetřovatelka v nemocnici, později jako listonoška. Její rodiče už nežijí.

Za uplynulé čtyři dekády přišlo pomocí metody in vitro na svět šest milionů dětí. V Česku se narodilo první dítě ze zkumavky 4. listopadu 1982. Jen čtyři roky po Luise Brownové. Za úspěchem stál tým lékařů brněnské fakultní nemocnice vedený profesorem Milanem Dvořákem.