Myslelo si totiž, že by to mohlo vyřešit obtíže po zamrazení embryí. „Když jsme se potom zabývali podstatou problému, tak jsme zjistili, že ta podstata neexistuje,“ ohlíží se.

S takovými závěry souhlasí i spoluzakladatel asistované reprodukce v Česku a školitel z Masarykovy univerzity v Brně Pavel Trávník. Asistované „vylíhnutí“ se podle něj jevilo lékařům jako prospěšná metoda před desítkami let, protože to propagovaly některé publikace.

Jak funguje? Lékaři na klinice vyberou z odebraných pohlavních buněk nejlepší vajíčko a spermii, ze kterých vznikne embryo. Tento zárodek má kolem sebe zonu pellicidu, zjednodušeně takové brnění, které ho chrání. Aby se ale usadilo v matčině děloze, musí se z tohoto brnění dostat. To se děje většinou naprosto přirozeně, lékaři ale ve snaze mu to ulehčit tento ochranný obal mechanicky nebo laserem naruší, ještě před zavedením tak udělají do brnění díru.

„Ono to neuškodí. Svým studentům jednoznačně říkám, že asistovaný hatching nemá smysl dělat. Ale to je vše, co pro to můžu udělat. Jestliže ti pacienti na tom trvají a řeknou, že jestli jim to neuděláme, tak půjdou na jiné pracoviště, tak poté je to rozhodování těžké. Když člověk ví, že to neuškodí,“ přemítá embryolog Trávník, který se podílel na připomínkování zveřejněného dokumentu.

Lékaři se to nedozví

Server iROZHLAS.cz oslovil celkem šest reprodukčních klinik, které na webových stránkách kritizovanou metodu nadále za úplatu nabízí – Prague Fertility Centre, Gennet, Pronatal, Reprofit, Eurofertil a Iscare. Žádná z nich na otázky týkající se i etičnosti jejich jednání nereagovala. Centrum Iscare zaslalo vyjádření, že odpověď poskytne Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP.

Její předseda Štěpán Machač, který je podle rejstříku skutečných majitelů spoluvlastníkem několika i výše vyjmenovaných reprodukčních klinik, odpověděl, že se jedná pouze o doporučení a žádný závazek ze zprávy neplyne. „Na druhou stranu je to evropská společnost a její doporučení má u lékařů jistou váhu,“ napsal.

Ve svých odpovědích upozornil, že informace o neúčinnosti je známá již nejméně deset let. Zda by kliniky měly pacienty informovat o tom, že tato metoda podle odborníků nepřináší pozitivní účinek, je podle něj složitá otázka. „Asi bych neměl provádět to, co nepomáhá, a ještě za to chtít poplatek. Jestli se informace ESHRE dostanou ke všem lékařům a jestli jim uvěří, to nevím. Ale jsem mírně pesimistický,“ myslí si.

Není to obrovský hřích

Další česká vědkyně Zuzana Holubcová se vyloženě proti metodě nestaví a navíc upozorňuje na netypický způsob připomínkování. „Tato odborná doporučení neprocházejí klasickým oponentským řízením, jak je to zvykem u vědeckých studií, ale členové odborné společnosti jsou vyzváni, aby se k návrhu textu vyjádřili. Bohužel tato komunita dost často mlčí. Zde ale bylo poměrně hodně připomínkujících, což svědčí o tom, že je to kontroverzní téma a řada lidí se úplně neztotožňuje se závěry autorského týmu,“ vysvětluje, proč by se měla brát nová zpráva s rezervou.

Česká vědkyně Zuzana Holubcová

Evropská agentura ESHRE totiž podle ní nedává žádný prostor pro inovace a dokument vznikl tak, že udělali rešerši dostupné literatury. „Kdyby se lékaři a embryologové řídili jen a pouze těmito doporučeními, dělalo by se dnes IVF stejně jako před třiceti lety. Většina kliniků v asistované reprodukci nepublikuje, funguje tam sdílená zkušenost,“ říká.

Pochybnosti má také o závěrech agentury právě u asistovaného hatchingu. „Metodu nedoporučují, ale je to spíš na základě toho, že není důkaz, že by tam byl benefit, zároveň tam není důkaz, že by to škodilo. Problém je, že mají minimum studií, a tedy nemají z čeho vycházet. Každý odborník na to bude mít jiný názor. Za sebe nevidím jako obrovský hřích tohle dělat,“ hodnotí závěry pro server iROZHLAS.cz.

Podpora ve světě

Nově zveřejněná zpráva ESHRE má ale v hodnocení metody asistovaného hatchingu oporu také u zahraničních agentur. Například Americká společnost pro reprodukční medicínu (ASRM) již před několika lety došla k podobnému závěru.

Loni pak publikovala aktualizovanou zprávu, ve které tvrdí, že se nepodařilo prokázat významný pozitivní vliv na počet živě narozených dětí. Společnost připouští, že existují teoretické výhody této metody, zároveň však upozorňuje na možné komplikace. Oproti evropské zprávě přidala ještě možnost poškození embrya.

Podobné závěry přinesl i britský Úřad pro lidskou fertilizaci a embryologii (HFEA). Ve své příručce, kde hodnotí přídavné metody umělého oplodnění a přidává k nim barvy stejně jako na dopravním semaforu, přiřadili odborníci k tomuto postupu červenou. Zdůvodnili to tím, že z provedených studií neexistují žádné důkazy o účinnosti metody při zvyšování šancí narození dítěte.

Vít Kubant