Úspěch v genetickém výzkumu. Vědci vypěstovali ovčí embryo s lidskými buňkami

Pěstování lidských orgánů uvnitř zvířat se ze sci-fi vizí přiblížilo mnohem více realitě. Americkým vědcům se totiž podařilo vypěstovat ovčí embryo obsahující lidské buňky. Pomocí takového organismu by mohli vědci v budoucnosti geneticky produkovat orgány vhodné pro úspěšné transplantace. Zprávu o úspěchu vědců zveřejnil na svém webu britský deník The Guardian. Austin (USA) 8:30 20. února 2018

Geneticky vypěstované orgány přímo z buněk pacienta můžou být kompatibilní s jeho imunitním systémem a tělo je tak snáze přijme. Odmítání orgánů je totiž v současnosti jednou z největších překážek úspěšných transplantací. Lidské tělo rozezná, že jde o cizí tkán a začne se bránit. Lékaři poté odpor imunitního systému složitě překonávají.

Transplantace zvířecích orgánů do lidských těl už se několik let provádí, i když zpočátku nebyly přijímány především z etického hlediska. V poslední době však výzkum kráčí novou cestou a snaží se vypěstovat lidské orgány ve zvířatech.

Před rokem a půl přišel první významný úspěch, kdy se vědcům uvnitř krysy podařilo vypěstovat myší slinivku. Loni pak vznikla v laboratořích první lidsko-prasečí chiméra. Prasečí embrya, do nichž vědci vložili lidské kmenové buňky, byla schopna přežít, ale jednalo se vždy jen o jedno ze 100 000.

Tento týden stejný tým vědců představil v americkém Austinu na každoročním setkání The American Association for the Advancement of Science nový objev, lidsko-ovčí hybrid, u nějž již úspěšnost byla jedno životaschopné embryo na 10 000 dalších.

Navíc jsou ovčí i prasečí embrya geneticky modifikována tak, aby se jim nevyvinula slinivka, na jejímž místě by v budoucnu vědci mohli pěstovat potřebné lidské orgány.