V Ostravě je první kvantový počítač v Česku. ‚Vlk‘ bude například detekovat anomálie v atmosféře
V Ostravě v úterý začne oficiálně fungovat první český kvantový počítač VLQ přezdívaný Vlk. Provozovat ho bude národní superpočítačové centrum IT4Innovations při Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava. „Bylo to velice náročné, trvalo to poměrně dlouho, ale pevně věřím, že to stálo za to,“ říká o jeho spuštění vedoucí výzkumné laboratoře pro kvantové počítání Marek Lampart.
Jak výkonný ten počítač je?
Velice výkonný. Kvantové stroje nejsou obyčejná počítadla. Umožní nám skokový nárůst rychlosti výpočtu třeba v optimalizaci energetických sítí či vývoji nových materiálů. Je zde tedy skokový potenciál u výkonu oproti klasickým počítačům, a to až exponenciální.
Takže v tom tkví rozdíl mezi kvantovými a běžnými počítači, že mají, jak říkáte, skokový, výrazně větší potenciál?
Přesně tak. Rozdíl mezi kvantovým a klasickým počítačem je ale trošičku větší. Kdybychom to měli jednoduše shrnout – rozdílů je celá řada –, ten první je samotná informace: U klasického počítače je to jednička nebo nula, u kvantového je to kvantový bit neboli qubit, který je jakousi směskou té jedničky i nuly.
A potom je tady ještě jedna vlastnost, kterou u klasického počítače nikdy nevyrobíte: Entaglament, propletenost, kdy mezi jednotlivými qubity vznikne jakási neviditelná ručička, která nám umožní právě takové zvláštnosti, jako je třeba kvantová teleportace.
Detekce anomálií
Jaké bude uplatnění prvního českého kvantového počítače?
Úloh jsme teď spustili celou řadu, ty první budou také směřovat do projektu European Space Agency, Evropské kosmické agentury, kde ze satelitních snímků budeme detekovat anomálie v atmosféře. Cílíme především na únik plynu z pozemního plynovodu.
Čím to je, že se jedná o první takový počítač u nás v Česku?
Je to velká pocta a hlavně výsledek práce celého týmu, který za tím stojí. A také je to díky evropské iniciativě, která se v rámci EuroHPC (Evropského společného podniku pro vysoce výkonnou výpočetní techniku – pozn. red.) rozhodla dát dohromady po Evropě celou řadu takových strojů. Je jich celkem deset, které můžou uživatelé používat.
Nebylo snadné se do stadia, kdy bylo možné spustit první český kvantový počítač, dostat. Bylo to velmi náročné, a proto se tam dostáváme až dnes?
Je to přesně tak. Bylo to velice náročné, trvalo to poměrně dlouho, ale pevně věřím, že to stálo za to.