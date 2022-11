Společná vakcína na covid-19 a chřipku bude příští podzim, Evropa strategii nesjednotí, říká vakcinolog

Počty nových případů covidu-19 začínají opět růst, jak ukazuje reprodukční číslo. Zřejmě ale nebude nutné zavádět nová opatření. Změnit trend by mohla hlavně nová varianta viru. Podle epidemiologa Rastislava Maďara by se na jaře mohla otevřít mezinárodní odborná debata o tom, jestli bude u onemocnění nutná izolace. „K jednotnému rozhodnutí Evropy nejspíš nedojde,“ říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Praha 16:15 10. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkovací centrum (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bude jaro vhodnou dobou pro změnu a případné zrušení izolace lidí nakažených covidem-19?

Je potřeba rozlišovat dvě zásadní věci. Nemůžeme zrušit izolaci jako takovou, protože každý infekčně nemocný člověk musí být například v domácí izolaci. Můžeme ale diskutovat o zrušení povinné izolace. V současné době stanovuje vyhláška určitá infekční onemocnění, například černý kašel, záškrt nebo spalničky, kde i přestože pacient nechce, musí do povinné izolace. Bude se diskutovat, jestli je povinná izolace u covidu-19 nutná. To, že by měl infekčně nemocný člověk zůstat v domácí izolaci, bude platit pořád, protože je to infekční onemocnění přenosné z člověka na člověka.

Rozhodnutí o povinné izolaci při onemocnění covidem-19 bude muset být jednotné pro všechny země. Jak by se debata měla odehrávat, případně jakými kritérii by se řídily země, které o tom budou jednat?

Domnívám se, že k tomu nikdy nedojde. Evropa se po celou dobu pandemie nebyla schopna sjednotit na tom, jak dlouhá má být izolace. Nejsme schopni se sjednotit ani například při očkování proti jiným onemocněním. Během pandemie měly evropské státy rozdílný epidemiologický přístup, rozdílná opatření nebo délku izolace. Podle mě se nepodaří určit něco jednotného a závazného pro celou Evropu. Vždy bude daný stát vycházet z dané situace a svých zvyklostí. Snahy o jednotné určení pro celou Evropu jsou zcela liché.

Jak daleko či blízko jsme od možnosti, kdy bychom covid-19 brali jako další respirační chorobu?

Máme k tomu hodně nakročeno, protože covid-19 už tady máme skoro tři roky. Je to nové respirační onemocnění, které už pro nás není úplně neznámé. Už teď většina států podniká kroky, aby covid-19 zařadily na seznam jako další respirační onemocnění, které se bude vyskytovat ve větších či menších epidemiích prakticky každoročně.

Příští rok by mohly být dostupné společné vakcíny na chřipku a covid-19, bude ale nutné upravit technologie chřipkových očkovacích látek. Dá se to v brzké době stihnout?

Dá se to stihnout, bude ale záležet, jak vyjdou výsledky hodnocení kandidátních očkovacích látek kombinovaných s chřipkou a covidem-19. Stávající chřipkové vakcíny se připravují klasickou technologií pomnožení chřipkového viru na kuřecích zárodcích, to znamená na vejcích. Tuto technologii nelze zkombinovat s RNA vakcínami. Na sjednocení se nyní pracuje. Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom se dočkat příští rok na podzim.

Týká se to tedy až příští chřipkové sezony, ne té letošní, které se odborníci obávají?

Ano. Letošní sezonu se to určitě nestihne a společná vakcína nebude k dispozici.