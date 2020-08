Dodat vakcínu proti covid-19 a nepodělit se o výsledky testů je znepokojivé, varuje farmaceut Mátl

Přestože prezident Vladimir Putin ohlásil, že ruské ministerstvo zdravotnictví schválilo úplně první očkovací látku proti covidu-19, experti varují, že hovořit o úspěchu ruské farmacie je zatím předčasné. Martin Mátl, ředitel České asociace farmaceutických firem, zastává rezervovaný postoj. „Mám k dispozici jen povrchní informace, ale obecně si myslím, že vývoj vakcíny je náročná činnost. Musí být bezpečná a účinná,“ řekl v pořadu Interview Plus. Praha 18:00 15. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asociace farmaceutických firem se podle svého ředitele podílí i na podpoře farmaceutického průmyslu v EU | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Výrobci a regulátoři mají podle něj metody, jak oba principy vyhodnotit. Dbají zároveň na dodržení etických standardů.

„Ty považuji za nepřekročitelné. Pokud někdo oznámí, že dodá na trh vakcínu, a není ochoten se podělit o výsledky provedených testů, tak je to důvod ke znepokojení,“ říká Mátl.

‚Poučili jsme se‘

Podle zástupců farmaceutických firem by případná další vlna pandemie koronavirové infekce mohla přinést nedostatek léků. Obavy plynou zejména z toho, že část výrobních procesů je umístěna v zemích, jako jsou Čína nebo Indie.

Mátl je ale přesvědčen, že od ledna došlo k patřičnému poučení a posílení farmaceutického průmyslu: „Podařilo se udržet výrobu a najít náhradní zdroje. Přispělo to k tomu, že pacienti, až na nějaké výjimky, nezaznamenali změnu.“

Dodává, že důležitá je zejména komunikace. A to nejen na úrovni státní správy, ale i v rámci Evropské unie. „Je potřeba vědět, co přesně se očekává. Výroba totiž neprobíhá ze dne na den, ale plánuje se v horizontu čtyř až šesti měsíců dopředu.“

Evropa je stále silný hráč

Host Renaty Kropáčkové v pořadu Interview Plus uznává zranitelnost výrobní fáze léků na území Asi. Tam sídlí hlavně výrobny prvotních farmaceutických surovin

„Není to tak, že máte nějakou továrnu, kam se doveze všechno, co je potřeba, a z té továrny vyjde léčivý přípravek. Výroba je rozložená do různých stupňů. A Evropa stále představuje zhruba 40 procent výroby koncových léčivých forem, to je stejný podíl, jako má Indie,“ zdůrazňuje Mátl.

Na podpoře farmaceutického průmyslu v Evropské unii se proto Česká asociace farmaceutických firem podílí v rámci asociace Medicines for Europe.

„V průběhu koronakrize se podařilo dosáhnout třeba vydání doporučených postupů, které zaváděly určitou flexibilitu – zmenšovaly administrativní nároky na provádění některých změn, aby proběhly v dohledném časovém horizontu,“ uvádí ředitel České asociace farmaceutických firem Mátl.

