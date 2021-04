Odborníci z Ostravy varují před nanopostřiky ve školkách. Neznají jejich dlouhodobý vliv na zdraví

Nanopostřiky do školek nejsou vhodné. Tvrdí to odborníci z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Státního zdravotního ústavu a Vysoké školy báňské v Ostravě. Varují především před tím, že nanočástice můžou v tělech dětí zůstat několik let. Například firma Nanozone už takhle proti virům a bakteriím ošetřila několik školek v Ostravě. S tím, že je postřik škodlivý, firma nesouhlasí. Ostrava 21:14 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děti v mateřské školce (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Trošku vzteku, trošku beznaděj. Takové pocity měla podle svých slov Petra, když zjistila, že ve školce jejího dítěte byl aplikován nanopostřik.

„Je to věc, která není prověřená. Sami odborníci tvrdí, že nevědí, co za deset, dvacet let může tato látka udělat u nejcitlivějších jedinců. Jako maminka to vnímám velmi intenzivně – a vadí mi to,“ říká pro Český rozhlas Ostrava.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Odborníci z Ostravy varují před nanopostřiky ve školkách. Nedoporučují, aby se používaly, protože zatím neexistují dlouhodobé studie jejich vlivu na zdraví

Proti nanopostřikům nyní vystoupila i odborná veřejnost. Mezi ní patří i Jana Kukutschová z Vysoké školy báňské v Ostravě, kde o rizicích nanomateriálů vyučuje už deset let.

„V případě nanočástic oxidu titaničitého materiál není rozložitelný. Když se dostane do organismu, tak tam někde bude zůstávat. Nevíme, kde skončí, a nevíme, jaké to může mít dopady u dětí,“ popisuje Kukutschová.

„Bavíme se o aplikacích v mateřských školách, kde děti mohou s těmito nanočásticemi žít dalších sedmdesát, osmdesát let. Většina studií je krátkodobá, a to je třeba si uvědomit. Je třeba k tomu přistupovat na základě principu předběžné opatrnosti. K tomu, kde máme nejasnosti, radši přistupovat jako k potenciálně nebezpečnému materiálu.“

‚Neskýtá nebezpečí‘

Nanopostřikem už bylo ošetřeno celkem 28 školek v městském obvodu Ostrava-Jih. „Obvod k tomu přistupoval způsobem, že vlastně dělá dobrou aktivitu navíc právě proto, aby se nemocnosti zabránilo,“ uvádí mluvčí Gabriela Gödelová s tím, že se radnice opírala o certifikáty firmy a o jejich reference.

„To je složitější otázka, aby na ni byla taková jednoduchá odpověď. V podstatě tu nejsou pevně stanovené mantinely pro ověřování, co bezpečné je a co není,“ odpovídá jednatel firmy Nanozone Jaromír Hanáčík na otázku, jestli je jejich postřik z dlouhodobého hlediska bezpečný.

„Pokusili jsme se nějakým způsobem zajistit protokoly pro bezpečnost. Sáhli jsme do národní referenční laboratoře a nechali si poměrně náročnou metodikou a velmi přísným testem pro přímý styk s potravinami ověřit, jestli může být kontaminovaná a jestli to může skýtat nějaké nebezpečí. Ne, neskýtá.“

Proti nanopostřikům teď varuje i ostravský magistrát. Školkám doporučuje, aby jeho aplikaci raději zkonzultovali s odborníky.