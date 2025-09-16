‚Ve třetí třídě má načtenou periodickou tabulku.‘ Ve Valašském Meziříčí se setkává Klub nadaných dětí
Nejrůznějšími pokusy, přednáškami a zvídavými otázkami ožívá jednou měsíčně v sobotu přednáškový sál hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Funguje tam Klub nadaných dětí, do kterého na rozdíl od běžných kroužků chodí také rodiče.
„Přijde mi to jako zajímavě strávený čas. Pro mě i třeba pro syna, že si něco osvěžím, on se třeba něco naučí,“ říká maminka, která sedí se svým devítiletým synem v jedné z lavic v posluchárně meziříčské hvězdárny.
00:00 / 00:00
Hvězdárna ve Valašském Meziříčí otevřela taky letos pod záštitou Mensy České republiky Klub Nadaných dětí
Sedmnáctiletý lektor Viktor na úvod přednášky vysvětluje, že se snaží popularizovat chemii mladým, přestože na chemii ještě mají dost času. „Ale já se budu snažit vám to předat tak, aby vás to nepřehltilo a nejlépe, abychom si z toho něco odnesli do života,“ popisuje Viktor v zaplněném sále.
„My se zajímáme v rodině o astronomii, o fyziku, hlavně kluk. Vedu ho k tomu. Bavilo nás to setkání, astronomická pozorování. Zajímáme se hlavně o vesmír,“ říká otec malého Vojty, se kterým do klubu chodí už dva roky. Naopak poprvé přišli tatínek se synem, kteří sedí v poslední lavici.
„Šimon je hodně zvídavý, tak nás napadlo ho přihlásit do tohoto klubu. Jeho prostě zajímá geologie, kameny, chemie ho zajímá. I když chodí do třetí třídy, tak už má načtenou periodickou tabulku prvků. Prostě je trochu napřed, protože má staršího bratra. Ve čtyřech letech už četl a psal,“ popisuje.
‚Všude kolem nás‘
„Úkolem lektora je jim to přiblížit tak, aby to v té třetí až páté třídě pochopili. Proto to říká velice jednoduše, aby si to dokázali představit, že je to v podstatě všude kolem nás. Takhle fungují všechny přednášky,“ vysvětluje lektorka Naděžda Lenžová.
„Když jsou pokusy, tak je to takové živější. Ale zase naopak někdy děti vydrží třeba (vyprávění) o sluneční soustavě poslouchat hodiny a opravdu je to zajímá. Děti baví vesmír,“ myslí si Lenžová, podle které klub často navštěvují děti, které mají nějaké problémy.
„Opravdu jsme měli i děti třeba s Aspergovým syndromem, kdy v té škole jsou trošku vyčlenění, protože to v hlavě mají, ale neumí o tom třeba diskutovat. Nebo naopak mají zase tolik otázek, že v té škole jim na ně nikdo neodpoví,“ dodává.
Přednášejícími v klubu jsou sedmnáctiletí studenti víceletého gymnázia ve Vsetíně Viktor a Klára. Dětem jsou věkově blíž, a tak je společné setkávání, besedy i pokusy více baví.