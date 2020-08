Koronavirus vyvolal revoluci ve sdílení vědeckých studií, píše italský deník. Rozšíří se na další nemoci?

V současné době vzniká obrovský počet studií, které jsou všechny publikovány bez omezení. Bylo by krásné a solidární, kdyby se toto svobodné sdílení rozšířilo na nejčastější nemoci, především pro lékaře ze zemí, které mají méně zdrojů, napsal italský deník La Repubblica. Řím 22:27 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na vakcíně proti koronaviru pracují v různých koutech světa. Snímek je z laboratoří v Singapuru | Foto: Joseph Campbell | Zdroj: Reuters

Jak list poznamenává, snad pro útěchu, nebo aby viděli světlo na konci tunelu, se mnozí ptají, zda to všechno, co bylo lidstvo schopno udělat proti pandemii covidu-19, umožňuje přemýšlet o bohatší společnosti, která je solidárnější a rovnější.

Během epidemie se objevily smysl a hodnota společného postupu ke společným cílům a hodnotám, na něž si lidé obvykle vzpomenou jen ve chvílích mimořádným problémů - jako jsou ty, které způsobuje zemětřesení, nedostatek či zmíněná epidemie.

Jde právě o epidemie a spolupráci. „Abychom nalezli toto světlo, zaměřili jsme se na svět vědeckého výzkumu, který je asketický a chladný. Když jsme analyzovali publikované práce o koronaviru z prvních šesti měsíců od začátku pandemie, brzy jsme si všimli, že jejich počet (téměř 14 000) je desetkrát vyšší, než tomu bylo u nedávných virových epidemií, jako je SARS, ptačí chřipka, blízkovýchodní respirační syndrom (MERS) či prasečí chřipka,“ píše italský deník La Repubblica.

Vědecká komunita ukázala mimořádnou schopnost reakce na pandemii - 90 procent výzkumů bylo publikováno okamžitě a otevřeně, a to i v nejprestižnějších časopisech, jako je Nature a Science. Kterýkoliv lékař v každé části světa tak má v současnosti možnost rychlého přístupu k velkému množství informací, které mohou být rozhodující pro zlepšení prevence i terapie.

Jde skutečně o významnou výhodu, protože lidstvo pomalu, jen den za dnem, zjišťovalo, jaké jsou nejlepší způsoby, jak nemoci čelit. Stačí si připomenout například obrat, který vedl k tomu, že se v prvních fázích nemoci dává přednost lékům na bázi kortizonu před jinými léky, původně velmi vychvalovanými, jako je hydroxychlorochin a další protivirové přípravky.

Skutečně jde o obrovský krok vpřed: počet sdílených prací překračuje o 50 procent počet těch, které byly realizovány na téma deseti chorob (zejména kardiovaskulárních nemocí, nádorů a respiračních chorob), jež dodnes usmrtily více lidí než koronavirus - až šestnáctkrát více.

Rozšíří se spolupráce?

Z hlediska spolupráce následuje nezbytně druhá otázka: je možné pracovat tak, aby se mimořádná dostupnost studií o koronaviru mohla rozšířit i na další nemoci, které mají velký dopad na veřejné zdraví?

Větší sdílení vědeckých výsledků by mělo nejen významný vliv na výzkum a klinickou praxi, ale bylo by také nesmírně užitečné pro státy, které mají menší zdroje a které mnohem častěji trpí závažnějšími dopady koronaviru i mnoha dalších chorob.

Řešení je na dosah ruky: rozdílné možnosti přístupu k publikacím o koronaviru a dalším nemocem by mohly být částečně vyrovnány, kdyby jejich autoři dávali na internetu k dispozici články, jež prošly vědeckou kontrolou, ale nebyly ještě publikovány. Aby byly práce ze sta procent přístupné, bylo by potřeba, aby vědci, instituce a vědecká sdružení spojili síly k tomu, aby byly zrušeny restrikce, například časové embargo.

„Tato cesta je plná překážek, jako je lhostejnost nebo výzkum s cílem zisku za každou cenu, a to i mezi vědci. Dnes ale máme o nástroj více - je to koronavirus, který ve světě, zvláště ve vydávání vědeckých prací, vyvolal revoluci. To ukazuje, že je možná skutečná změna. Nepromeškejme tuto příležitost,“ uzavírá italský deník.