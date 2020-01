Manželé podpoří mladé vědce částkou 200 milionů. ‚Někteří z nich by se mohli dostat k Nobelově ceně,‘ doufají

Hana Dvořáková (64) pracovala v týmu významného českého vědce Antonína Holého, který se zabýval vývojem léků na virová onemocnění včetně HIV. Od začátku tisíciletí jí chodí peníze z patentů na látky, které vyvíjeli. Finance posílá dál. S manželem podporují mladé vědce, kteří vymýšlejí léky na rakovinu, hojení tkáně po infarktu nebo způsoby, jak předejít vzniku Alzheimerovy choroby. Aktuálně se chystá do nadace vložit 200 milionů korun. Praha 13:50 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filantropové manželé Dalimil a Hana Dvořákovi. | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

"Chceme rozšířit počet excelentních českých vědců. Už teď jsou tady vědci, kteří mají skvěle našlápnuto a někteří by se třeba mohli dostat i k Nobelově ceně," řekla Dvořáková v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Aktuálně se manželé chystají do nadace Experientia vložit 200 milionů. Jde o jeden z největších filantropických počinů v Česku.

Miliony zachráněných životů

Manželé Dvořákovi se rozhodli podporovat různé veřejně prospěšné projekty. Dlouhodobě spolupracují například s neziskovou organizací Člověk v tísni. V rámci této spolupráce podporují hlavně děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Jejich hlavním projektem je ale nadace Experientia, kterou Dalimil a Hana Dvořákovi založili před sedmi lety. Ta umožňuje mladým biochemikům podílet se na projektech v zahraničí.

Oba se jako začínající vědci potkali v laboratoři. Dalimil Dvořák se chemii věnuje Ústavu organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), jeho žena pracuje v centrálních laboratořích VŠCHT. Předtím však Hana Dvořáková pracovala ve skupině Antonína Holého v Ústavu organické chemie a Biochemie Československé akademie věd. Z jeho laboratoře vzešla řada účinných antivirotik.

Vracejí peníze

"Já jsem v rámci své dizertační práce pracovala na látkách příbuzných," upřesnila s tím, že byla "ve správný čas na správném místě". V 90. letech se tak stala spoludržitelkou několika patentů na látky, které dnes pomáhají pacientům s HIV/AIDS nebo hepatitidou B. Kolem roku 2000 rodině začalo chodit hodně peněz, velké bohatství však podle Dvořákové neladilo s jejich životním stylem. Rozhodli se tedy vrátit peníze tam, odkud přišly.

Dalimil Dvořák zdůraznil, že zahraniční stáž je pro mladé vědce velice důležitá kvůli kontaktům i zkušenostem. "Když tam člověk přijede s vlastními penězi, má v podstatě vyhráno a může si vybrat pracoviště svých snů," řekl.

Mezi jejich stipendisty patří například chemik Václav Havel, který vyvíjí léky proti chronické bolesti, které mají na rozdíl od opiátů méně vedlejších účinků. Nadace ho na postdoktorandské stáži na Kolumbijské univerzitě v New Yorku podpořila částkou 1,41 milionu korun.

Nová antibiotika

Stipendista Tomáš Slanina se v Německu zabývá využitím biomolekuly RNA pro léčbu různých nemocí - například při léčbě rakoviny nebo pro regeneraci tkání po infarktu. Vojtěch Kapras se díky nadaci dostal na stáž do Kanady a věnuje se důvodům zániku mozkových synapsí, což by mohlo přispět v boji proti Alzheimerově nemoci. Lukáš Maier se díky pomoci manželů Dvořákových dostal na univerzitu do rakouského Innsbrucku a vyvíjí nové druhy antibiotik. Jedná se přitom jen o zlomek z podpořených vědců.

Kromě toho ale Dvořákovi také chtějí vědcům pomoci vracet se do Česka. V programu vědeckých start-up grantů jim poskytují po návratu podporu při založení vědecké skupiny doma.

Prvním vědcem, který grant využil, je Ondřej Basczyňski. Vědec se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy věnuje cílenému doručování léčiv v těle.