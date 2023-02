Vědci objevili protilátku blokující všechny známé varianty koronaviru. Účinek by mohl být okamžitý

Čeští vědci se podíleli na objevu vzácných protilátek blokujících koronavirus. Fungují proti všem doposud známým variantám. Tuzemští experti na výzkumu pracovali s kolegy ze Švýcarska a Spojených států. Výsledky zveřejnil odborný časopis Science Immunology. Objev by mohl pomoci hlavně u rizikových pacientů. Jak přesně? Praha 22:47 14. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědci prozkoumali přes 10 milionů sekvencí SARS-CoV-2 a našli celkem 15 oblastí koronaviru, které jsou univerzální u všech známých koronavirů a nijak nemutují (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Vědci prozkoumali přes 10 milionů sekvencí SARS-CoV-2 a našli celkem 15 oblastí koronaviru, které jsou univerzální u všech známých koronavirů a nijak nemutují. To se přitom u nových variant běžně děje – vznikají nové vlastnosti a komplikuje to vývoj protilátek i vakcín.

Ohnutý klíč

Neměnná místa se vědcům podařilo objevit na tzv. Spike proteinu. Ten je na povrchu viru a lze si ho představit jako takový klíč, kterým se odemyká hostitelskou buňku. Právě ve vztahu k tomuto Spike proteinu jsou tyto nově objevené protilátky unikátní.

„Většina protilátek se naváže na ten Spikový protein a brání tomu, aby se ten pomyslný klíč zasunul do toho pomyslného zámku,“ říká Daniel Růžek z Biologického centra Akademie věd.

„Ale u našich potilátek v okamžiku, kdy se naváží na Spikový protein, dojde k tzv. konfirmační změně, kdy se ten klíč jakoby ohne. Tím pádem ho není možné zasunout,“ vysvětluje Růžek.

V této chvíli jsou protilátky připravené na klinickou studii, proces může ještě trvat měsíce.

Okamžitý účinek

K čemu přesně by „ohýbač klíčů“ mohl posloužit v praxi? Protilátky by chránily před onemocněním covid-19, byly by takovou prevencí. Podávaly by se injekčně formou roztoků. Ten by podle Daniela Růžka pomohl hlavně rizikovým pacientům, třeba lidem s narušenou imunitou.

„Protilátky lze použít i v případě, kdy se nákaza začne šířit třeba v nějakém kolektivu, třeba v domově důchodců nebo zdravotnickém zařízení a už není čas na to, aby se provádělo ochranné očkování,“ popisuje vědec.

„V takovém okamžiku můžeme podat protilátky dalším obyvatelům například toho domova důchodců a ochránit je před nákazou,“ dodává Růžek.

Rozdíl oproti očkování proti covidu-19 je, že účinek vakcíny nastupuje delší dobu, ale zato je dlouhodobější. U těchto nových protilátek by byl účinek několik týdnů až měsíců, ale byl by okamžitý. A především by protilátky na rozdíl od všech předchozích fungovaly proti všem mutacím, včetně případných budoucích.