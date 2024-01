Vědci z ČVUT vyvinuli akustický detektor střelby. Kromě lokalizace útočníka umí určit i typ zbraně

Vědecký tým v Praze vrátil ochrnutým potkanům cit. Obnovit motorické nervy je těžší, říká neurovědec

Nervová vlákna regenerovala do délky pěti centimetrů v míše potkanů. I poranění lidské míchy mívají rozměr do pěti centimetrů. Dostali jsme se do měřítka, které je smysluplně přenositelné na člověka.