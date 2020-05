Ultrafialové záření zpomaluje šíření koronaviru. Máme studie, funguje to, hlásí vědec z Harvardu

Ve Spojených státech už uvažují, jak světlo umístit do obchodních center nebo restaurací. Tam, kde je velký výskyt lidí, by totiž mělo UV záření typu C s vysokou pravděpodobností virus likvidovat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek Martiny Rasch

Ultrafialové záření se totiž už jako dezinfekce používalo – proti koronavirům MERS a SARS nebo proti ebole. UVC, tedy nejtvrdší UV záření (jeho vlnová délka je nižší než 280 nm), je jedním ze dvou způsobů vzniku ozónu, takže dokáže zabíjet mikroby v nejrůznějších prostředích.

Už nějaký čas se používá k dezinfekci vody, odpadních vod, vzduchu nebo farmaceutických výrobků, vysvětluje pro televizi CNBC ředitel Radiologického centra Kolumbijské univerzity David Brenner.

UVC koronaviry likviduje

UVC ničí nukleovou kyselinu DNA nebo RNA bakterií, virů a dalších mikrobů. Dokáže vytvářet takové chemické vazby, které znemožňují mikrobům další množení, takže je tak zlikviduje.

Podle infektologa Richarda Martinella z lékařské fakulty Univerzity Yale už dávno víme, že je UV záření efektivní proti koronavirům, které jsou strukturálně podobné. Takže odhaduje, že by UVC mohlo mít podobné účinky i u covid-19.

Jak ale řekl televizi CNBC, i přes veškeré široké využití má UVC záření své limity. New York Times dokonce citují profesora Edwarda Nardella z Harvardské univerzity, který tvrdí, že si účinnost ultrafialového záření typu C už dříve vyzkoušel na infekcích přenášených vzduchem. „Máme studie, víme, že to funguje,“ řekl doslova.

Chceme zjistit počet rezistentních na covid-19. Mohlo by to být velké číslo, říká virolog Plevka Číst článek

Jak by se takový UVC přístroj tedy měl používat? Podle Nardella by měl být na stěnách nebo ve stropech tak, aby záře ultrafialového světla mířila přes horní část místnosti a byla vysoko nad hlavami lidí.

Takové stropní ventilátory by nasávaly vzduch nahoru, takže bakterie nebo viry v něm by se daly zlikvidovat ještě rychleji. Dokonce je některá z frekvencí UV záření bezpečnější, takže by prý přístroj svítil přímo na lidi. Zároveň by zvládal dezinfikovat povrchy.

Víc si poslechněte v audiozáznamu.