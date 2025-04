Vědkyně z Brna si před deseti lety přivezla vzorky zeminy z Antarktidy. Teď v nich našla novou bakterii

Přes sto kilogramů zeminy, sinic nebo řas a práce na roky dopředu. S tím se do Brna právě vrátili účastníci letošní výpravy Masarykovy univerzity do Antarktidy. Některé vzorky nechají zmražené a sami ani neví, kdy se k nim vrátí a co v nich objeví. Jako v případě bioložky Kateřiny Snopkové, která materiál z ledového kontinentu přivezla před deseti lety. Teprve nedávno v nich našla neznámou bakterii.

Brno 6:49 7. dubna 2025