Vzorec živé vody? Jako chemikovi mi to nedalo spát, říká zakladatelka projektu Zeptej se vědce Šimková

Jak nebezpečný pro naše zdraví může být radon? Poznáme ho podle vůně anebo pohledem? Dá se díky senzorům na těle poznat, jestli jste vůdčí typ? K čemu se při plánování nové výstavby používá aerodynamický tunel? Odpovědi na tyto a další otázky nabízí hravou formou Veletrh vědy, největší populárně naučná akce v České republice, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Ta s veřejností komunikuje i pomocí projektu Zeptej se vědce. Od zpravodaje z místa Praha 15:46 10. června 2023

Na výstavišti v Letňanech si návštěvníci mohou na vlastní kůži vyzkoušet nejrůznější pokusy a zažít věci, které na první pohled vypadají až nereálně, od nejrůznějších forem virtuální reality až třeba po hru na klavír prostřednictvím badmintonové pálky.

Všechna vědecká stanoviště jsou vytížená. „Absolutně největší nápor je ale u laserového bludiště fyzikálního ústavu, kde se tvoří dlouhé fronty. Velmi populární je i robotický pes Spot Fakulty elektrotechnické ČVUT,“ představuje Markéta Kinská z organizačního týmu.

Veletrh vědy je populárně naučná akce, vůbec největší svého druhu v Česku, kde se i složité výzkumy ukazují jednoduše a prakticky. Jedním z cílů je přiblížit vědu i dětem.

„V expozici archeologického ústavu si tak děti mohou osahat opravdový pazourek. Jinde se mohou podepsat husím brkem v hlaholici, mohou si zkusit zahrát chemickou bojovou hru nebo odevzdat vzorek svých vlasů a nechat si změřit obsah rtuti,“ vypočítává organizátorka.

Kromě interaktivních expozic, vědeckých dílen a laboratoří ale mohou návštěvníci zamířit i k malé scéně Akademie věd, kde každou hodinu probíhají přednášky. Ty sobotní jsou věnované hvězdám. „Pro posluchače je připravena přednáška o sondě Juice, která je na cestě k ledovým měsícům Jupitera. Další se bude věnovat tomu, jak prodloužit okamžik zatmění Slunce.“

Kromě přednášek jsou ale připraveny i panelové diskuse. Jedna z nich bude tradičně věnována velmi diskutovanému tématu dneška – dezinformacím na sociálních sítích.

Jak zaskočit vědce?

Část doprovodného programu souvisí i s oblíbeným projektem Zeptej se vědce, v rámci něhož odborníci z Akademie věd odpovídají na zvídavé dotazy lidí na sociálních sítích. Jak projekt vznikl?

„Ve veřejném prostoru se objevuje spousta různých informací vyslovených z pozic různých autorit. Pokud nejste odborník na dané téma, není možné se v tom vyznat. Zvlášť když se zdá, že si některé názory odporují. Proto jsme se rozhodli dát lidem šanci zeptat se přímo vědců, vysvětluje zakladatelka projektu Adéla Šimková z ústavu organické chemie a biochemie.

„Snažíme se předkládat podložené informace a ukazovat, co se na dané téma opravdu vyzkoumalo a co jsou jen domněnky,“ dodává chemička.

Do projektu je zapojeno zhruba dvě stovky vědců včetně několika výzkumných institucí. Lidé mohou klást dotazy přes sociální sítě Instagram, Twitter nebo Facebook, v budoucnu i přes chystanou webovou stránku.

„Jako chemika mě velmi zaujal dotaz o živé vodě, která měla mít obskurní vzorec, jiný než H₂O. Zajímalo mě, kde se to vzalo, zda to má nějaký reálný základ. A našla jsem, že sice na začátku byla validní studie, interpretace, že je to zázračný všelék, je ale blud, stejně jako všechny ostatní zázračné léky slibující věčné mládí,“ usmívá se vědkyně.