Na bezpečnost pacientů v nemocnicích má zásadní vliv kvalita vzduchotechniky, zjistili brněnští vědci

Na to, jak dlouhá bude rekonvalescence po zákroku v nemocnici, má podle vědců z brněnského vysokého učení technického vliv i kvalita vzduchotechniky. Pokud se dostatečně neudržuje nebo se chybuje při její instalaci, množí se v ní mikroorganismy. Ty pak ovlivňují třeba hojení ran, ale sami mohou být zdrojem nákazy. Brno 10:00 7. prosince 2019

Odborníci ze stavební fakulty vytvořili metodiku, jak se nežádoucímu znečištění při výstavbě vyhnout. „Toto je gró celého systému vzduchotechniky. Velkoplošná přívodní vyúsť jednosměrného proudu vzduchu nad polem pacienta,“ říká Aleš Rubina ze stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně.

Hlavním účelem zařízení, umístěného uprostřed stropu operačního sálu na oddělení stálé úrazové chirurgické službě, je do celé místnosti pouštět čerstvý a hlavně čistý vzduch.

„Výsledky konkrétně v tomto prostoru jsou takové, že v operačním poli pacienta přes všechny frakce od jedna až třeba do pěti mikrometrů máme nulu. To znamená nula částic v jednom metru krychlovém vzduchu,“ dodává Rubina. Vzduch je tam tedy prokazatelně na 99,9 % čistý.

Výzkumný tým pod Rubinovým vedením zkoumal koncentrace mikroorganismů v různých čistých prostorách v nemocnicích. Zaměřovali se na už hotová oddělení, ale klíčový pro ně byl i postup výstavby.

Kontaminace vzduchovodů

„Ochrana vzduchotechnických rozvodů při montáži, při jejich skladování i při jejich výrobě je jedním ze základních parametrů, které mají vliv na počet mikroorganismů šířících se těmito vzduchovody. Čím méně jsou tyto vzduchovody kontaminovány, tím méně jsou kontaminovány filtry a poté v čase i ten samotný vnitřní prostor."

To znamená, že když se například v nemocnici montuje vzduchotechnika, nemělo by se poblíž něco brousit či vrtat, a to z toho důvodu, aby se nečistoty nedostávaly do prostor, které by měly být sterilní.

„Faktorů, které to ovlivňují je ale mnohem více. Například jenom ochranou vzduchotechnického zařízení při montáži je možné snížit jeho následné znečištění při předání do provozu až o 15 %, což je velmi významná hodnota," říká Rubina.

Technici z VUT proto dozorovali i nedávno dokončenou rekonstrukci urologie v Úrazové nemocnici v Brně.

„Na základě konzultací a doporučení jsme ovlivňovali dodavatele stavby v rámci harmonogramu prací s důrazem na hygienu a kvalitu montáže vzduchotechnických systémů. Do budoucna plánujeme výstavbu centrálních operačních sálů, kde tyto zkušenosti chceme využít,“ říká ředitel nemocnice Zdeněk Buštík.

Ne všude ale podle výzkumníků dopadly výsledky tak dobře jako tady. Vytvořili proto metodiku, kterou se mohou stavaři při projektech řídit.