Energetická krize nahrává vodíku. ‚Za deset let nahradí třetinu ruského plynu,‘ věří odborník

+ Meet the Speakers | Luigi Crema Head of ARES, Vice-President of H2IT and board member of @H2Europe.



+ [Register here: https://t.co/aBHOb0uN2w]

+ [Agenda: https://t.co/jHy0AUFWLP ]#inlnano #onlineconference #hydrogen #cleanenergy pic.twitter.com/EQcKvetOxr