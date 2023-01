Na předpověď výsledku 1.kola prezidentských voleb stačí jen pět procent sečtených okrsků

Je druhý den prezidentských voleb. Krátce po zavření volebnich místností už bychom mohli mít představu o tom, kdo postoupí do druhého kola. A nebudeme muset ani čekat na to, až komise spočítají všechny hlasy. Už při několika procentech sečtených okrsků totiž dokáží konečné výsledky předpovědět speciální predikční modely. Jeden takový má i zpravodajský server iROZHLAS.cz. Praha 12:14 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Špaček se připravuje na volební víkend v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Ondřej Vaňura | Zdroj: Český rozhlas

Jiří Špaček, projektový manažer serveru iROZHLAS.cz, mi v newsroomu tohoto zpravodajského webu na počítači ukazuje model predikce výsledků prezidentských voleb. V sobotu odpoledne už bude k vidění přímo na hlavní stránce.

„Každý, kdo nám na web přijde, se může dívat, jak to průběžně odhaduje konečné výsledky, a to už od sečtení pěti procent okrsků. Poté se odhady s každými dalšími pěti procenty zpřesňují.“

Na tomhle rozhlasovém projektu pracovali také vědci z matfyzu na Univerzitě Karlově. Model tak funguje na základě klasické statistické metody.

„Odhaduje pravděpodobnost, vychází z toho, jak se volilo v minulých letech, sbírá výsledky z jednotlivých okrsků a ty vlastně srovnává s tím, jak se to z těchto okrsků vyvíjelo dál. Postupně to dočítá a zpřesňuje. Když byly parlamentní volby, tak se to docela povedlo,“ doplňuje Jiří Špaček.

Jiný přístup

Teď už jsme jinde a to v sídle softwarové firmy Blindspot v pražském Karlíně. Také ona má vlastní model. Založený je na trochu jiném principu.

„Je to model strojového učení, který se učí transformaci sentimentu z historických voleb do nových voleb,“ vysvětluje mi zdejší vedoucí projektů v oboru umělé inteligence Jiří Čermák.

„Učí se čistě na základě dat, která získáváme, a není v tom žádná korekce expertního názoru,“ dodává ještě.

Zatím vidíme cvičná jména, cvičné grafy, ale takhle to bude vypadat. „Ano, nahrajeme skutečné fotografie kandidátů, jejich jména, to už je jenom poslední konfigurace, která je velmi rychlá. Výsledky budou k vidění na webu volby.blindspot.ai,“ popisuje Jiří Čermák poslední úpravy.

Druhá kola jsou jednodušší

Když se podíváme do minulosti, tak při druhém kole prezidentských voleb váš predikční model předpověděl finální výsledky s chybou pod jeden procentní bod už při sečtení tří procent volebních okrsků: „To je extrémně dobré. Samozřejmě to druhé kolo je jednodušší, protože už tam jsou jen dva subjekty.“

Vůbec poprvé při ostrých volbách tenhle model fungoval právě před pěti lety. Od té doby ho vývojáři neustále vylepšují. Reagovat musí nejen na změny okrsků, které během let v Česku nastaly.

„Data se stále vyvíjejí, doplňujeme další informace o okrscích, rozšiřujeme jejich vlastnosti o počet obyvatel a tak dále.“

Klíčová jsou přesná data

Aby ale veškeré modely fungovaly co nejpřesněji, potřebují přesná a rychlá data. Ty poskytuje přímo ze zpracovatelského sálu Český statistický úřad. Online je může sledovat každý na webu. Zpravodajské servery, anebo právě třeba vývojáři modelů je ale získávají vlastní cestou.

„Aby i při potenciální nefunkčnosti naší prezentace volby.cz dál zpracování transparentně probíhalo. Jsou tam i dodatečná bezpečnostní technická opatření, například musíme nahlásit IP adresy, ze kterých budou k datům přistupovat. Je velmi těžké provést nějaký typu DoS nebo DDoS,“ doplňuje manažér kybernetické bezpečnosti statistiků Pavel Charvát.