Vystrašilo nás to. Jeden den bez financí jsou roky výzkumu, říká badatelka o tlaku Trumpovy vlády

Vláda Donalda Trumpa odmítá uvolnit federální granty pro Harvardovu univerzitu, dokud se škola nepodřídí jejím požadavkům. Zmrazení části peněz Trumpovi lidé zdůvodňují údajným aktivismem a nedostatečným bojem proti antisemitismu. Někteří vědci z USA už v obavách z vládních zásahů do akademické sféry odešli do Kanady, řekla Českému rozhlasu Plus Katerina Cizek, česko-kanadská dokumentaristka, která působí na MIT. Rozhovor Cambridge/Praha 13:21 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak důležité byly kanadské volby pro vědu?

Tohle byly snad nejdůležitější volby pro nás v Kanadě za dlouhou dobu, specificky pro vědu byly opravdu důležité. Narodila jsem se v Kanadě, ale pracuji už devět let pro MIT (Massachusettský technologický institut). A to, co vidíme posledních pár měsíců, nás opravdu vystrašilo.

Další tlak na Harvard. Trumpova vláda univerzitě hrozí zákazem přijímání zahraničních studentů Číst článek

V Kanadě už máme několik uprchlíků, vědců z Ameriky. Takže toto byla jedna z těch nejdůležitějších věcí, kterou jsme v těchto volbách chtěli zachránit.

V MIT je hodně mezinárodní prostředí. Jak jsou v něm patrné současné zásahy Trumpovy administrativy do vědy?

Ze všech stran, řekla bych. Prvně imigrace a víza. V MIT je 25 procent studentů z mezinárodního prostředí. Nevím kolik přesně vědců, ale je nás hodně. MIT má ale také hodně lidí mimo Ameriku, takže tyto vztahy jsou pro institut velice důležité.

Je to globální univerzita, globální centrum, a ty nové vízové podmínky, ale nejen ony, ukazují, že tato administrativa stojí proti vědě. Už zrušili hodně grantů NASA, objevily se strašné útoky proti NOAA (Národní úřad pro oceán a atmosféru). To jsou základní agentury, se kterými v MIT spolupracujeme.

Ruší se i speciální programy, které se týkaly genderu, rasové vyváženosti i lidí s handicapem. To všechno představuje velké útoky na komunitu, jako je MIT, ale i na 400 jiných univerzit, které se ozvaly, když se Harvard postavil proti administrativě. Celá vědecká komunita má tedy před sebou důležité a těžké roky.

Harvardova univerzita tedy čelí omezení financování a týká se to i MIT. Má méně peněz na granty?

Nemám oficiální statistiky, tohle se mění každý den. Ale když na (jediný) den laboratoř ztratí finance, může to znamenat, že ztratí roky nebo i desetiletí výzkumu.

Katerina Cizek Katerina Cizek je dokumentaristkou a držitelkou cen Emmy a Peabody, vede také vlastní výzkum v prestižním americkém institutu MIT.

Jste renomovaná dokumentaristka, ale nyní působíte v oblasti na pomezí mezi filmem a uměním. Jak to ovlivňuje atmosféru ve vaší odborné komunitě, vaši práci?

V Kanadě vystupujeme proti této americké administrativě, nejen kvůli vědě, ale i clům. Znám už tři profesory, kteří přijeli do Toronta z Yale, a získali na delší dobu pozici na univerzitě, a myslím, že se to bude dít víc a víc.

Každý, koho v Americe znám, má připraveno, kde jinde ve světě by mohl bydlet, kdyby náhodou něco nevyšlo. Lidé už se na to připravují.

Vy teď pracujete v oblasti na pomezí vědy i AI, ale tohle by možná nevymyslela ani umělá inteligence.

Tohle by snad AI nevymyslela. Ale jak toto ovlivňuje realitu - nové technologie plus tato protidemokratická situace - je o pravdu vážné.

Katerina Cizek, badatelka z Massachusettského technologického institutu | Foto: Martina Mašková | Zdroj: Český rozhlas Plus