Vědci jsou o krok blíž k léku na neplodnost. Češi přispěli k popisu problematických enzymů

Vědcům se podařilo popsat téměř 300 genů, které ovlivňují plodnost žen. Na rozsáhlém výzkumu se podíleli také čeští experti. Výsledky teď vyšly v prestižním časopisu Nature. Podrobná identifikace genů způsobujících třeba neschopnost donosit dítě nebo stárnutí vajíček by mohla pomoct při léčbě neplodnosti.

Jednalo se o široký výzkum, na kterém se podíleli vědci ze 180 institucí po celém světě, včetně Česka. Experti analyzovali data od dvou set tisíc žen a popsali například geny, které hrají roli v tom, kolik vajíček bude mít žena během svého života, nebo jak rychle dojde k jejich přirozenému zániku.

To by mohlo v budoucnu vést třeba k tomu, že by lékaři mohli přesněji předpovědět, kdy u dané ženy nastane menopauza. A právě to by pak dávalo lepší možnosti při plánování těhotenství.

„Teoreticky je v praxi možné použít tento výzkum právě pro diagnostiku a prevenci. Je možné, že si žena nechá v budoucnosti zjistit jaké má geny a tím pádem jakou má pravděpodobnost, kdy jí ta vajíčka ‘dojdou.‘ Tato predikce by také mohla pomoci předpovědět i různé choroby, které souvisí s nástupem menopauzy,“ přibližuje uplatnění výsledků v praxi spoluautorka výzkumu Lucie Knoblochová z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd.

Problematické enzymy

Vědci zjistili, že v souvislosti s neplodností většina sledovaných genů závisela na buněčných procesech, které probíhají při poškození DNA a jejich následné opravě. Poškození je podle vědců běžná věc, v buňkách ale existují enzymy, které poškozené buňky opravují. Pokud se to ovšem nestane, může to vést k vývojovým poruchám nebo zániku embrya. Právě takoví hlídači jsou třeba popsané geny s označením CHK1 a CHK2.

V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd sídlícím v Liběchově nedaleko Mělníka se příčinám neplodnosti věnují dlouhodobě a zkoumají je na myších.

Český tým přispěl do mezinárodní studie, kterou společně vedly univerzity například v Cambridge nebo Kodani, právě popisem role už zmíněného genu CHK1, konkrétně toho, jak po jeho vyřazení dochází k neplodnosti.

Nadějné výsledky

Neplodnost by se tedy díky novým poznatkům dala léčit jednoduchou úpravou aktivity popsaných genů. Nejedná se ovšem o vždy proveditelný a snadný proces. Spoluautorka výzkumu Lucie Knoblochová, která působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ale upozorňuje na gen CHK2. Ten je sice jedním z hlídačů, ale často jako poškozená označí ta vajíčka, která by byla schopná dalšího vývoje. U něj vidí potenciál použití v praxi jako celkem vysoký.

„Mohlo by to fungovat tak, že v momentně, kdy nastane problém s vyprodukováním zdravého vajíčka, tak by se mohlo ženě podávat léčivo, které by upravilo aktivitu genu CHK2. To by pak mohlo pomoci vyprodukování zdravého vajíčka,“ říká vědkyně.

K případnému uvedení do praxe je ještě dlouhá cesta plná dalších výzkumů a klinických studií. Vědcům ale dávají naději výsledky testů na myších. U nich totiž dokázali úspěšnou manipulací s některými popsanými geny prodloužit plodnost a to až o 25 procent.