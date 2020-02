‚Jako dvě krabice od bot na sobě.‘ Čeští vědci vyvíjí přenosnou laboratoř pro praktické lékaře

Odebere vzorek krve, zkumavku vloží do boxu na stole a za několik minut vidí výsledky rozboru. I tak by brzy mohlo vypadat vyšetření u praktického lékaře. Vědci z brněnského centra CEITEC VUT totiž vyvíjí zařízení, které dokáže analyzovat vzorky tělních tekutin přímo v ordinaci. Lékař by tak nemusel čekat na zprávu z laboratoře, ale mohl by léčbu zahájit okamžitě. Brno 12:41 24. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ordinace by v budoucnu mohly být vybaveny přístrojem, který diagnostikuje různé typy onemocnění | Foto: Pavel Pavlas | Zdroj: Český rozhlas

Zařízení, které diagnostikuje různé typy onemocnění, by mohlo diagnostikovat, jestli má pacient sepsi, nějaké kardiovaskulární onemocnění, nebo dokonce rakovinu. „Celý přístroj je velký jako dvě krabice od bot na sobě,“ říká autor výzkumu Jan Zítka.

Onemocnění dokáže přístroj rozpoznat ze vzorku tělních tekutin, například krve, moči nebo slin. Na podobném principu fungují i zařízení ve specializovaných laboratořích, jsou ale výrazně větší a samotný rozbor trvá delší dobu.

„My v naší laboratoři pracujeme na tom, abychom zařízení, která jsou dneska komerčně dostupná, v podstatě miniaturizovali. To je to, čeho chceme dosáhnout, aby byl přístroj v ambulanci, aby ho měl lékař přímo u sebe. Je to o tom, aby se skutečně řeklo: ‚Ano, ty jsi nemocný takhle a takhle a my ti můžeme nasadit tuto léčbu‘. Čím dříve to bude lékař vědět, tím lépe dokáže reagovat na to onemocnění, které pacient má,“ vysvětluje vedoucí výzkumu Vojtěch Adam.

Domácí vyšetření

Primárně by zařízení mělo usnadnit práci lékařům. Do budoucna by ho ale vědci chtěli upravit tak, aby přístroj mohli používat sami lidé k domácímu vyšetření. „Záleží na tom člověku, čím trpí. U lidí, kteří budou mít vážnou nemoc, tak u nich to bude, jako kdyby si pořídili auto, protože ta cena bude podobná. Díky tomuto zařízení budou vědět, zda jim něco hrozí,“ říká Zítka.

Do přístroje se vloží vzorek, automatizovaná pipeta nabere přesně stanovený objem toho vzorku. Člověk si bude muset odebrat velmi malé množství krve, které vloží do malého otvoru. Přístroj poté sám již všechno vyhodnotí. „Zařízení je velmi jednoduché, měl by to dokázat i obyčejný člověk,“ uvádí Adam.

Zařízení v současné době testují vědci. Pokud vše půjde podle plánu, první lékaři by ho mohli začít používat za dva roky.