Studenti z totalitních zemí mohou z našich univerzit vynášet citlivá data. Ostražitost je klíč, varují vědci

„Musíme už se podívat na témata závěrečných prací našich studentů, kteří pocházejí z Ruské federace. Někdy třeba mírným způsobem změnili zacílení práce nebo zacílení jejich aktivity ve výzkumu,“ upozorňuje Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy.

Jednou z hrozeb je, že zahraniční studenti nebo výzkumníci mohou zneužívat informace, ke kterým se během studia dostanou.

„Někdy to působí nevinně. Může to být třeba v oblasti medicíny nebo ochrany životního prostředí. Můžu ale zaťukat na dřevo, že v roce 2022, kdy jsem nastoupila, zatím neeviduju nějaké hrubé porušení, kdy bychom museli razantně zasahovat,“ dodává.

Zkušenosti s tím ale má texaský univerzitní systém A&M.

Zpronevěra výzkumu

„Hostující stipendisté nebo postgraduálové k nám nebyli úplně upřímní v tom, koho reprezentují. Podobné to bylo s programem pro zahraniční talenty. Stalo se, že zpronevěřili výsledky výzkumu, aniž by o tom věděl vedoucí práce. Chceme se ujistit, že práce, kterou fakulta investuje do výzkumu, zůstane vnitřní záležitostí, dokud nebude připravená k publikaci,“ popisuje tamní ředitel bezpečnosti výzkumu Kevin Gamache.

Jenže řešením není úplně uzavřít univerzity lidem z určitých zemí. Tím bychom podle Kevina Gamache přišli o tolik ceněnou demokratickou otevřenost.

„Klíčová je ostražitost. Aby fakulty rozpoznaly, co je hrozba. Důležité je také zjistit, s kým spolupracujeme. Kdo financuje tyto spolupracovníky, z jakých jsou organizací. A také, jestli jsou v tom transparentní, kromě toho, že jsou u nás na univerzitě,“ vysvětluje.

Bez kontaktu s některými autoritářskými zeměmi se totiž neobejdeme. „Čína je příliš důležitá na to, abychom ji ignorovali. Ale když s ní spolupracujeme, máme oči otevřené. Uvědomujeme si, co je rizikové a dáváme si pozor na to, abychom vedli výzkum bezpečně a moudře,“ dodává specialista na moderní dějiny Číny z Hooverova institutu v kalifornském Stanfordu, Glenn Tiffert.

Čína podsouvá propagandu

Historik Tiffert upozorňuje z vlastní zkušenosti i na další druh rizikového vměšování, kdy se čínská strana nesnaží informace získat, ale naopak podsouvá zmanipulované informační prameny.

„Čím dál tím víc jsme při svém bádání závislí na online databázích článků v časopisech. Přišel jsem na to, že spoustu kritických databází, které používají sinologové, Čína cenzuruje. Články o historických obdobích, která jsou nepohodlná pro současné pojetí politiky, mizí. Zároveň ale tyto databáze nabízejí množství informací, které před pár lety k dispozici nebyly. Je to jako Potěmkinova vesnice. Abychom žasli nad bohatstvím pramenů, ale nevšimli si, že to je stranická linie, kterou bychom nevědomky papouškovali,“ říká.

S něčím podobným má zkušenosti i Univerzita Karlova. Čínská strana tu podle analýzy projektu Sinopsis v minulosti financovala přednášky a stáže, které měly studenty a pedagogy přesvědčovat k pozitivnímu pohledu na projekt nové hedvábné stezky – a odradit je od kritické analýzy.

„To bylo za minulého vedení, kdy byl rektorem Tomáš Zima. To tady existovalo česko-čínské centrum, jehož činnost byla potom ukončena,“ doplňuje Králíčková.

Podle odborníků je důležité, aby univerzity držely při sobě a vyměňovaly si třeba i negativní zkušenosti se zahraničním vměšováním. Aby byly opatrné a rozpoznaly, kdo spolupráci financuje a jestli nehrozí třeba vojenské zneužití výzkumných dat.