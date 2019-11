Zemřel epidemiolog Zdeněk Ježek. Podílel se na vymýcení neštovic a bojoval proti bioterorismu

Ve věku 87 let v neděli zemřel přední český epidemiolog Zdeněk Ježek, který se během své činnosti ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) významně podílel na celosvětovém vymýcení pravých neštovic. O jeho úmrtí ve středu informovala jeho dcera Zuzana Zelená. Praha 18:31 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog Zdeněk Ježek zemřel ve věku 87 let | Foto: Zbyněk Stanislav | Zdroj: ČTK

Rodák z Liberce vystudoval v letech 1952-1958 lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté působil v Ústavu epidemiologie a mikrobiologie. Svou profesní dráhu zahájil epidemiologickou studií TBC, žloutenky a chřipky. V roce 1965 pomáhal jako expert WHO budovat zdravotnický systém v Mongolsku, kde zorganizoval první celoplošné očkování dětí proti obrně.

V sedmdesátých letech působil v ústředí WHO v Ženevě, pomáhal při likvidaci neštovic v Jugoslávii a epidemie cholery na východě Slovenska, při vymýcení neštovic v Indii, Nepálu, Bangladéši, Somálsku, Etiopii nebo v Keni.

Po završení programu vymýcení neštovic přešel v roce 1988 do globálního programu AIDS. V roce 1995 se jako expert WHO podílel na likvidaci epidemie eboly v Zairu. „Poslední roky profesního života zasvětil vystupování proti biologickým zbraním a bioterorismu,“ uvedla ve středu jeho dcera. Až do vysokého věku přednášel medikům a lékařům o tropické medicíně.

Zklamání z tajných pokusů

Ježek je autorem asi 200 vědeckých článků a soubornějších prací publikovaných v české i zahraniční literatuře. Ocenila ho Světová zdravotnická organizace, dostal vyznamenání v Indii i Mongolsku. V roce 1987 mu byla udělena medaile Jana Evangelisty Purkyně za úspěšnou mezinárodní spolupráci při vymýcení neštovic.

V roce 2003 byl také pasován na Rytíře českého lékařského stavu. Za své největší profesní zklamání tehdy označil zjištění, že se ve světě v tajných laboratořích konají pokusy na obnovení viru černých neštovic, který by mohl být použit jako biologická zbraň.

Pravé či černé neštovice po celá staletí patřily k největším zabijákům lidstva. Jen v uplynulém století mají na svědomí na 300 milionů obětí. V roce 1959 zahájila Světová zdravotnická organizace boj s touto nebezpečnou chorobou. V roce 1978 oznámila, že byl v Somálsku vyléčen poslední člověk na světě, který neštovicemi onemocněl. Oficiálně byly neštovice prohlášeny za vymýcené v roce 1980.