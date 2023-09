Data z družic napomáhají českým zemědělcům při hnojení. Díky tomu ušetří a jsou ekologičtější

Hospodaření na polích podle satelitních dat – tak to není sci-fi, ale realita některých zemědělských družstev. Data z družice umožňují zemědělcům hnojit jen konkrétní kousek pole, tam, kde živiny chybí. Je to levnější i ekologičtější. Zároveň díky senzorům na traktorech a technice mají dokonalý přehled o tom, co se na jejich poli právě děje.

